Matteo Berrettini: “Sto meglio, non ancora al 100%. Bellissimo rapporto con Sinner, diversi ma simili”

Giornata al Quirinale per le stelle del tennis azzurro. Oltre a Jannik Sinner presenti infatti i protagonisti del cammino che ha portato al trionfo in Coppa Davis, tra questi, anche se non ha giocato a Malaga, Matteo Berrettini.

Le sue parole sul compagno di squadra appena vincitore del primo Grand Slam dell’anno: “Abbiamo un bellissimo rapporto. Mi sono congratulato con lui con parole vere e oneste per lui. Anche a Malaga abbiamo parlato molto. Siamo diversi ma siamo simili, entrambi abbiamo un sogno da rincorrere. Ho un bel rapporto con il suo team, da Simone Vagnozzi sono stato allenato in Serie A, per cui conosco tutti e mi fa molto piacere il loro successo“.

Sulla sua condizione, ancora ricca di incertezze: “Sto meglio, non sono ancora al 100% e a breve capiremo anche con il team medico come sto e quando poter tornare con continuità a giocare sui campi senza questi stop che mi stanno tormentando corpo e mente”.

Sul suo momento: “Sto vivendo il tennis come lo facevo da bambino, senza pressione ma come puro divertimento. Sto bene, ho fiducia e ci vediamo presto”.

Foto: Lapresse