Matteo Berrettini pronto a rientrare in campo: ufficializzata la wild card per il Challenger di Phoenix

La notizia era nell’aria da tempo ma adesso è arrivata anche l’ufficialità: Matteo Berrettini ha ricevuto una wild card per il main draw del Challenger 175 di Phoenix, che si svolgerà dal 12 al 17 marzo. Ricordiamo che l’ultimo match giocato dal tennista romano nel circuito risale al 31 agosto 2023, quando si infortunò alla caviglia durante l’incontro di secondo turno agli US Open contro il francese Arthur Rinderknech.

Il finalista di Wimbledon 2021 si appresta dunque a tornare in campo dopo uno stop di oltre 6 mesi, che lo ha fatto sprofondare addirittura fuori dalla top100 del ranking ATP. In questo momento il 27enne azzurro occupa infatti la 125ma posizione della classifica mondiale, con la prospettiva di perdere altri 142 punti nelle prossime cinque settimane.

Gli organizzatori dell’Arizona Tennis Classic hanno dunque concesso una wild card per il tabellone principale a Berrettini, che dovrebbe poi giocare successivamente al Masters 1000 di Miami (17-31 marzo) grazie al ranking protetto. Il nostro portacolori dovrà vedersela a Phoenix con alcuni top50 come Jan-Lennard Struff, Tomas Martin Etcheverry, Chris Eubanks, Roman Safiullin, Emil Ruusuvuori, Marcos Giron, Alexander Shevchenko e il tre volte campione Slam Andy Murray.

FORZA MATTEO!

Announcing our first Main Draw Wild Card, Matteo Berrettini! The 2021 Wimbledon finalist hasn’t played since last year’s US Open due to injury, but will start his comeback campaign in Phoenix!#ArizonaTennisClassic | @ATPChallenger pic.twitter.com/ISI6fPMvMQ

