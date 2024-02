Arabia Saudita sempre più vicina al tennis: il ranking ATP sponsorizzato dal PIF

Una questione di affari. L’Arabia Saudita è sempre più interessata a espandere i propri interessi nell’ambito sportivo e dopo gli investimenti nel calcio, nella F1, in MotoGP e nella Dakar, l’obiettivo è il tennis. Come riportato nelle ultime ore, il Public Investment Fund (PIF), il fondo sovrano della corona saudita, ha annunciato un’importante partnership con ATP, senza rivelare l’entità economica dell’accordo.

Di cosa si tratta? Il ranking ATP, che settimanalmente viene aggiornato, avrà la denominazione PIF ATP Ranking. Una collaborazione con il massimo circuito internazionale maschile che non si limiterà solo a questo. Il fondo avrà un’attività di partnership anche con i tornei di Indian Wells, Miami, Madrid, Pechino, con le Nitto ATP Finals di Torino e le Next Gen ATP Finals, che si terranno a Gedda, sempre in Arabia, fino al 2027, dopo la prima edizione ospitata a dicembre 2023.

Qual è il target? Non è un mistero che si punti all’organizzazione di un Masters 1000, magari posizionato nel calendario all’inizio della stagione e a precedere gli Australian Open. Tuttavia, è noto che l’Arabia ospiterà il prossimo ottobre un’altra esibizione di cui tanto si è parlato, ovvero il 6 Kings Slam. Novak Djokovic, Rafael Nadal, Jannik Sinner, Carlos Alcaraz, Daniil Medvedev e Holger Rune saranno i protagonisti di questo evento.

Un torneo ricchissimo che porterà nelle casse del vincitore un premio in denaro quasi tre volte maggiore di quello di Wimbledon. Come rivelato dai media britannici, a tutti e sei i tennisti verranno garantiti 1,5 milioni di dollari come compenso per la partecipazione, mentre il vincitore incasserà l’incredibile montepremi di 6 milioni. In tutto questo, Nadal ha annunciato nelle settimane passate l’accordo per diventare ambasciatore della Federazione tennis saudita e anche Alcaraz potrebbe fare lo stesso. In altre parole, lo sport con racchetta e pallina è sempre più legato agli investimenti descritti.