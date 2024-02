Lorenzo Musetti fuori a Marsiglia: chi può superarlo nel ranking ATP

Il ceco Tomas Machac ha fermato la corsa di Lorenzo Musetti, testa di serie numero 6, nel torneo ATP 250 di Marsiglia, in Francia: l’azzurro è stato battuto negli ottavi di finale con lo score di 6-3 6-2 ed ha dovuto abbandonare la kermesse transalpina.

Superando il primo turno Musetti aveva incamerato 25 punti per il ranking ATP, ma la precoce eliminazione impedisce all’azzurro di far rientrare il torneo di Marsiglia tra i migliori 19 che contribuiscono alla classifica del tennista italiano, che resta fermo a quota 1480, al 26° posto virtuale.

Tra domani e domenica, però, potranno superarlo il canadese Felix Auger-Aliassime, in caso di approdo ai quarti a Marsiglia, l’argentino Tomas Martin Etcheverry, in caso di approdo in semifinale a Cordoba, e l’argentino Sebastian Baez, in caso di vittoria finale a Cordoba.

RANKING ATP LORENZO MUSETTI 12 FEBBRAIO

Ranking ATP lunedì 5 febbraio: 1480 punti, 27° posto.

Punti da scartare lunedì 12 febbraio: 0.

Punti da incamerare lunedì 12 febbraio: 0 (ATP Marsiglia 2024 non rientra tra i migliori 19 di Musetti).

Ranking ATP lunedì 12 febbraio: 1480 punti, 26° posto virtuale. Possono superarlo il canadese Felix Auger-Aliassime, in caso di approdo ai quarti a Marsiglia, l’argentino Tomas Martin Etcheverry, in caso di approdo in semifinale a Cordoba, e l’argentino Sebastian Baez, in caso di vittoria finale a Cordoba.