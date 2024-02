LIVE Volta a la Comunitat Valenciana 2024, tappa di oggi in DIRETTA: Jonathan Milan domina in volata! Tonelli rimane leader

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

La più classica delle tappe pianeggianti: con una fuga ad animare la corsa e il gruppo a ricucire per poi lanciare la volata, vinta senza appello da Jonathan Milan. Grazie per essere rimasti con noi durante tutto l’arco di questa Diretta LIVE. Buon proseguimento con OA Sport!

LA CLASSIFICA GENERALE DOPO LA TERZA TAPPA DELLA VOLTA A LA COMUNITAT VALENCIANA 2024

1 TONELLI Alessandro VF Group – Bardiani CSF – Faizanè 11:34:26

2 MOHORIČ Matej Bahrain – Victorious 1:08

3 VLASOV Aleksandr BORA – hansgrohe 1:30

4 FIORELLI Filippo VF Group – Bardiani CSF – Faizanè 1:31

5 DOUBLE Paul Team Polti Kometa 1:31

6 ALEOTTI Giovanni BORA – hansgrohe 1:31

7 BOU Joan Euskaltel – Euskadi 1:31

8 RUBIO Einer Movistar Team 1:31

9 HINDLEY Jai BORA – hansgrohe 1:31

10 ZANA Filippo Team Jayco AlUla 1:31

LA CLASSIFICA DELLA TERZA TAPPA DELLA VOLTA A LA COMUNITAT VALENCIANA 2024

1 MILAN Jonathan Lidl – Trek 3:42:02

2 MARIT Arne Intermarché – Wanty 0:00

3 LONARDI Giovanni Team Polti Kometa 0:00

4 FIORELLI Filippo VF Group – Bardiani CSF – Faizanè 0:00

5 CONSONNI Simone Lidl – Trek 0:00

6 SALBY Alexander Bingoal WB 0:00

7 KOPECKÝ Matyáš Team Novo Nordisk 0:00

8 SILVA Guillermo Thomas Caja Rural – Seguros RGA 0:00

9 AULAR Orluis Caja Rural – Seguros RGA 0:00

10 STITES Tyler Project Echelon Racing 0:00

Secondo il belga Arne Marit, poi ancora italiani: Giovanni Lonardi, Filippo Fiorelli e Simone Consonni.

Seconda vittoria italiana in tre tappe di questa Volta a la Comunitat Valenciana 2024.

JONATHAAAAAAAAN MILLLLLLLLAN! STRARIPANTE IN VOLATA LO SPRINTER DELLA LIDL-TREK!

Lidl-Trek davanti a tutti: ci prova Jonathan Milan!

ULTIMO CHILOMETRO!

16.15 Alta velocità e caduta nelle retrovie del gruppo.

16.13 Funziona questa azione della Lidl-Trek! Ora solo 7″ di differenza.

16.13 Arrivano i Lidl-Trek a tirare il gruppo per provare a ricucire lo strappo.

16.12 A meno di 4 km dall’arrivo, i 4 in avanscoperta hanno ancora un margine di 20″.

16.11 Il vento diventa un alleato dei fuggitivi che ora ci credono.

16.10 Meno di 5 km all’arrivo!

16.09 In testa sono rimasti in 4: Asier Etxeberria (Euskaltel-Euskadi), Guillermo Thomas Silva (Caja Rural), Ander Okamika (Burgos BH), Nathan Smith (Team Novo Nordisk).

16.08 Laurent Gervais riparte, ma per lui l’avventura odierna in avanscoperta è finita. Viene ripreso dal gruppo.

16.07 Problemi per Laurent Gervais, che ha sbagliato a fare una curva: i fuggitivi in testa rimangono solo in 4.

16.07 Sono 7 i km all’arrivo!

16.05 Un po’ di indecisione il gruppo, i fuggitivi riallungano riportandosi a 35″.

16.03 Rimangono in 5 davanti: Asier Etxeberria (Euskaltel-Euskadi), Guillermo Thomas Silva (Caja Rural), Ander Okamika (Burgos BH), Nathan Smith (Team Novo Nordisk), Laurent Gervais (Project Echelon Racing). Si è sfilato Unai Esparza (Illes Balears Arabay Cycling).

16.00 Inizia il gioco del “Gatto col topo” fra il gruppo e la fuga.

15.58 Meno di un minuto di distacco tra i fuggitivi e il gruppo.

15.54 Lidl-Trek ora a tirare il gruppo: Jonathan Milan sta bene evidentemente.

15.51 Ora la velocità è davvero alta: la media di corsa è vicina ai 43 km/h.

15.48 Mancano 20 km al traguardo!

15.43 Il distacco ora è un po’ aumentato risalendo a 1:20.

15.40 Gli uomini in avanscoperta tentano in tutti i modi di allungare magari provando a tirare un brutto scherzo al gruppo.

15.36 Sono 30 i km al traguardo!

15.32 Quale sarà il rivale di Jonathan Milan? Due nomi: Michael Matthews e Filippo Fiorelli, poi attenzione ad altri outsider.

15.28 Il vantaggio degli uomini in avanscoperta ora è di 01:25.

I fuggitivi di giornata sono: Asier Etxeberria (Euskaltel-Euskadi), Guillermo Thomas Silva (Caja Rural), Ander Okamika (Burgos BH), Nathan Smith (Team Novo Nordisk), Unai Esparza (Illes Balears Arabay Cycling), Laurent Gervais (Project Echelon Racing).

Illes Balears Arabay Cycling), Laurent Gervais (Project Echelon Racing).

15.21 Sono 40 i km all’arrivo!

15.17 Gruppo adesso allungato per fare maggiore velocità.

15.14 Tonelli, leader della generale, pedala sereno a centrogruppo.

15.10 Meno di 50 km all’arrivo!

15.06 Jonathan Milan è uno dei favoriti della tappa odierna. Vedremo se il corridore azzurro riuscirà a regolare tutti nella – prevedibile – volata a cui assisteremo, probabilmente, fra un’oretta.

15.02 I fuggitivi provano comunque a proseguire di comune accordo sperando in qualche errore di calcolo del gruppo.

14.59 Adesso il gruppo fa un po’ di elastico, ma il distacco è sceso a 2:30.

14.56 Ora sono 60 i km al traguardo!

14.53 Vanno in archivio i primi 100 km di gara!

14.49 Tirata del gruppo che ora fa scendere il distacco a 3:05.

14.46 Fuggitivi in discesa così come il gruppo, per ora non cambia niente a livello di distacchi.

14.42 Temperatura di 15° C in corsa.

14.39 Due ore di gara in archivio: media di 41.7 km/h.

14.37 I fuggitivi di giornata sono: Asier Etxeberria (Euskaltel-Euskadi), Guillermo Thomas Silva (Caja Rural), Ander Okamika (Burgos BH), Nathan Smith (Team Novo Nordisk), Unai Esparza (

Illes Balears Arabay Cycling), Laurent Gervais (Project Echelon Racing).

14.33 Meno di 80 km al traguardo!

14.30 Superato il Puerto de Albatera! Vantaggio di 3:45 per i fuggitivi. Ora inizia la discesa e le loro chance si andranno inevitabilmente ad assottigliare.

14.26 Il vantaggio degli uomini in fuga si attesta intorno ai 4 minuti.

14.23 I fuggitivi vanno verso il Puerto de Albatera.

14.19 Adesso il vantaggio dei fuggitivi inizia a salire.

14.15 Meno di 90 km al traguardo!

14.12 Il più “pericoloso” in classifica generale è Ander Okamika, che comunque è a più di 7 minuti da Alessandro Tonelli.

14.09 I fuggitivi di giornata sono: Asier Etxeberria (Euskaltel-Euskadi), Guillermo Thomas Silva (Caja Rural), Ander Okamika (Burgos BH), Nathan Smith (Team Novo Nordisk), Unai Esparza (

Illes Balears Arabay Cycling), Laurent Gervais (Project Echelon Racing).

14.06 Al traguardo mancano meno di 100 km, gli uomini in avanscoperta hanno meno di 3 minuti di vantaggio.

14.03 Sono 6 gli attaccanti di giornata di cui a breve vi daremo conto.

14.00 Buon pomeriggio amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della terza tappa della Volta a la Comunitat Valenciana 2024.

Si risale in sella per la terza delle cinque tappe in programma. La maglia di leader, è sempre sulle spalle di un ottimo Alessandro Tonelli: si va da San Vicent Del Raspeig a Orihuela, per un totale di 161 km.

Oggi giornata dedicata ai velocisti, quindi attenzione a Jonathan Milan e a Michael Matthews, ma non solo, perché c’è un pimpante Filippo Fiorelli in gruppo. L’unica asperità di giornata, il Puerto de Albatera, posto in mezzo al totale chilometrico della frazione, non preoccupa gli sprinter.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della terza tappa della Volta a la Comunitat Valenciana 2024. Appuntamento alle 14.00 per tutti gli aggiornamenti sulla breve corsa a tappa spagnola.

Foto: Lapresse