Volley femminile, Conegliano strapazza il VakifBank in Champions League! Guidetti ko, passo verso le semifinali

Conegliano ha sconfitto il VakifBank Istanbul per 3-1 (23-25; 25-17; 25-18; 25-18) nell’andata dei quarti di finale della Champions League di volley femminile. Le Pantere hanno espugnato lo Spor Sarayi della metropoli turca, surclassando in rimonta le Campionesse d’Europa. Le ragazze di coach Daniele Santarelli, reduci dal trionfo in Coppa Italia soltanto un paio di giorni fa, hanno saputo esprimere un altissimo livello di gioco al cospetto del sestetto allenato da coach Giovanni Guidetti e hanno conquistato una vittoria di lusso nella massima competizione europea.

Le Campionesse d’Italia hanno compiuto un passo importante verso la qualificazione alle semifinali, ma per proseguire il proprio cammino nel torneo servirà vincere almeno due set nel confronto di ritorno in programma settimana prossima al PalaVerde di Treviso (in caso di sconfitta per 3-0 o 3-1 si giocherà il golden set di spareggio). La corazzata veneta ha inflitto una bella lezione di pallavolo alle ragazze in giallo e ha così confermato la propria imbattibilità stagionale. C’è stato solo un passaggio a vuoto sul 20-16 del primo set, quando le ospiti hanno subito la rimonta. Nei successivi tre set, però, Conegliano è stata insuperabile.

Prestazione sopra le righe da parte dell’opposto Isabelle Haak (28 punti, 5 ace, 2 muri, 45% in attacco), la regista Joanna Wolosz ha mandato in doppia cifra anche le schiacciatrici Kathryn Plummer e Kelsey Robinson (14 punti a testa), al centro Robin de Kruijf (7) e Sarah Fahr (11 punti, 5 muri), splendida il libero Monica De Gennaro. Tra le fila del VakifBank Istanbul la migliore è stata il martello Gabriela “Gabi” Braga (15), hanno steccato la bomber Jordan Thompson (8) e la schiacciatrice Alexandra Frantti (9), al centro Chiaka Ogbogu (6) e Zehra Gunes (5) sotto la guida di Cansu Ozaby.

LA CRONACA DELLA PARTITA

Conegliano si fa sentire in avvio di primo set, firma un break (7-5) e poi allunga con un muro di Fahr su Gabi (9-5). Un ace di Ozbay riavvicina le padrone di casa (9-11), ma poi Haak è brava a chiudere un lungo scambio e Plummer firma il 14-11 con un bel pallonetto. Le Pantere conservano di forza il vantaggio (mani-out di Plummer e stampata di Haak su Frantti, 16-13), poi un bel colpo piazzato di Robinson e un diagonale di Haak valgono il 19-15.

Le Campionesse d’Italia sembrano in controllo della situazione (20-16), ma le Campionesse d’Europa rispondono prontamente: sette di Gunes, pallonetto di Gabi, stoccata di Thompson per il 19-21. La parallela di Gabi e il muro di Thompson fissano il punteggio sul 21-21. Lotta punto a punto nel finale, dove la spuntano le padrone di casa con un mani-out di Gabi e un muro di Ogbogu su Robinson.

Equilibrio in avvio della seconda frazione, poi Conegliano scappa via quando Ogbogu sbaglia il servizio e Thompson insacca un pallonetto e pesta la linea dei tre metri (7-11). Muro di Plummer su Carutasu per il 14-9, che poi viene stampata anche da Robinson per il 16-11. La corazzata veneta controlla, allunga ulteriormente con un ace di Haak (19-13) e ipoteca il parziale con il muro di Robinson e il vincente di Plummer (21-14). Finale di ordinaria amministrazione, Fahr troneggia su Ogbogu per il 25-18 finale.

Conegliano è disarmante in avvio di terzo set: ace di Haak, muro di Robinson su Ogbogu, due errori di Gabi, due ace di Haak e micidiale 6-0. Le ragazze di Santarelli confermano il margine con grande disinvoltura, gestendo brillantemente la situazione con Haak e Robinson (14-7). Thompson e Gabi non riescono a ricucire, Haak troneggia da posto due (20-14) e Plummer chiude il terzo set.

Sul 6-6 del quarto set, Conegliano si desta con una fiammata di Robinson da posto 4, un contrattacco di Haa dalla seconda linea, una stoccata di Robinson e un ace di Haak (10-6). Fahr stampa Gabi per il 13-9, Conegliano difende il margine e zittisce definitivamente il VakifBank con una stampata di de Kruijf su Frantti (20-14). Finale in totale controllo, chiude Sarah Fahr.