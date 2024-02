Calendario Test MotoGP Sepang 2024: programma, orari, tv, streaming

La stagione 2024 della MotoGP è pronta a muovere i primi passi. Siamo, infatti, ormai giunti ai nastri di partenza del primo impegno, ovvero i test di Sepang. Sul tracciato malese i piloti della classe regina avranno a disposizione tre giorni (e 24 ore complessive) di lavoro per iniziare a fare davvero sul serio con le moto della nuova annata.

I test di Sepang si disputeranno tra martedì 6 febbraio e giovedì 8 febbraio dalle ore 03.00 italiane (le ore 10.00 locali) e le ore 11.00 (le ore 18.00). Siamo ai nastri di partenza di un primo capitolo di estrema importanza per la nuova stagione. Team e piloti, finalmente, avranno i riscontri iniziali delle moto in edizione 2024, per intraprendere una strada subito chiara in vista dell’esordio stagionale che avverrà nel weekend del 10 marzo in Qatar. Ricordiamo che i test pre-stagionali vedranno anche la due-giorni di Lusail il 19 a 20 marzo.

Sarà interessante vedere in azione Francesco “Pecco” Bagnaia con la sua nuova GP24, pronto per puntare al suo terzo titolo iridato consecutivo, quindi le numerose novità di questo 2024. In primo luogo vedremo Marc Marquez a pieno regime con la sua nuova Ducati del team Gresini, quindi Luca Marini in sella alla Honda del team Repsol, quindi Fabio Di Giannantonio con la Ducati del team Mooney VR46. Purtroppo, invece, non sarà a Sepang l’infortunato Franco Morbidelli, ancora alle prese con i postumi della caduta di Portimao nei test privati della SBK.

Come seguire i test in tv o streaming? La tre-giorni di Sepang non avrà copertura televisiva né in streaming. I test riservati alla MotoGP si potranno seguire con la DIRETTA LIVE scritta di OA Sport.

CALENDARIO TEST SEPANG MOTO 2024 (orari italiani)

Martedì 6 febbraio

Ore 03.00-11.00 prima giornata test Sepang MotoGP

Mercoledì 7 febbraio

Ore 03.00-11.00 seconda giornata test Sepang MotoGP

Giovedì 8 febbraio

Ore 03.00-11.00 terza giornata test Sepang MotoGP

PROGRAMMA TEST SEPANG MOTOGP: COME SEGUIRLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista

Diretta streaming: non prevista

Diretta testuale: OA Sport