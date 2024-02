Beach soccer, IL SOGNO CONTINUA! L’Italia batte la Bielorussia ai rigori e sfiderà il Brasile in finale ai Mondiali!

Per la terza volta nella storia, l’Italia si è qualificata per la Finale dei Campionati Mondiali di beach soccer. Gli Azzurri hanno sconfitto in semifinale la Bielorussia per 5-4 ai calci di rigore, dopo aver pareggiato 3-3 tra regolamentari e supplementari rimontando due gol di svantaggio. Domani i ragazzi del CT Emiliano Del Duca scenderanno in campo contro il Brasile sulla sabbia di Dubai per l’atto conclusivo della rassegna iridata, con il sogno di migliorare gli argenti del 2008 e 2019 salendo così per la prima volta sul tetto del mondo in questa disciplina.

Avvio shock per gli Azzurri, che si fanno sorprendere dopo 4 minuti di gioco dal gol di Ihar Bryshtsel (su una palla persa a centrocampo di Giordani) dovendo subito inseguire nel punteggio. Primo periodo da incubo per l’Italia, che incassa anche il 2-0 bielorusso firmato da Yauheni Novikau con un tiro micidiale.

La reazione della compagine nostrana arriva nella seconda frazione, con due traverse colpite ed una superiorità numerica provvisoria di 2 minuti (sul doppio giallo rimediato da Hapon) non sfruttata prima di trovare nel giro di quattro minuti il pareggio grazie alle reti di Josep Junior (punizione rasoterra dalla lunga distanza) e Marco Giordani (sulla sponda perfetta di Remedi).

In avvio di terzo periodo l’Italia spreca due occasioni clamorose, sbagliando un rigore con Sciacca e mancando una grande chance con Remedi, per poi centrare in pieno la traversa con una botta dalla distanza di Casapieri. Da quest’azione scaturisce però il fallo che porta al gol su punizione di Bryshtsel per il 3-2 della Bielorussia a 6’15” dalla fine.

Gli Azzurri non mollano mai e impattano sul 3-3 a 5’07” dallo scadere con il bellissimo colpo di testa del capitano Emmanuele Zurlo su assist di Genovali. Si va dunque al supplementare, in cui la selezione tricolore colleziona il quarto legno di giornata sulla bordata di Casapieri senza riuscire però ad evitare l’epilogo dei calci di rigore: i tiratori italiani sono perfetti (5/5, l’ultimo gol è del capitano Zurlo), mentre per la Bielorussia è fatale l’errore di Drozd.