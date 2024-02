Calcio femminile: la Roma vince il big match di Serie A! Contro la Juve finisce 3-1, successo per la Samp

La Roma mette la terza e vola in classifica. Le giallorosse hanno infatti sconfitto la Juvents per 3-1 nel big match valido per la quindicesima giornata del Campionato di Serie A 2023-2024 di calcio femminile. Successo importante per le ragazze di Alessandro Spugno, adesso leader con otto punti di vantaggio rispetto alle bianconere quando mancano tre turni al termine della regular season.

Un match molto teso quello andato scena allo Stadio Tre Fontane, specie nei primi minuti, contrassegnati da un gioco nervoso e disordinato. Le sorti della gara cambiano al diciannovesimo giro di orologio, quando Glionna viene atterrata in area da Beerensteyn proprio mentre stava per calciare verso la porta. Dagli undici metri Giugliano non sbaglia, dimostrando freddezza e spiazzando Peyraud-Magnin con un tiro sul lato destro della rete.

La risposta delle bianconere arriva subito: Grosso di prepotenza penetra sul versante centrale, servendo così Beerensteyn che trova una grande risposta da parte di Ceasar. Ma le capitoline hanno la possibilità concreta di mettere a segno il goal del raddoppio con Glionna che manca la porta solo per pochi centimetri.

La Juve alza quindi il ritmo nei minuti finali del primo tempo facendo perno sempre su Grosso che, con un no look, trova Caruso, brava a ricevere e tentare un tiro cross che trova però solo l’esterno della rete. Nel recupero ci prova invece Echegini, con il tiro respinto da Caesar.

Dopo l’intervallo la Juve tenta subito di ripristinare gli equilibri, prima con un tiro di fuori di Boattin e, successivamente, con Beerensteyn, neutralizzata da un intervento difensivo prodigioso da parte di Minami. L’intensità sale, così come lo spettacolo. Si aprono quindi gli spazi. E la Roma ne approfitta. Al 63′ sul versante destro alto dell’area Glionna serve Viens, audace a mettere il piede in girata beffando Magnin e timbrando così il 2-0.

Le padrone di casa non si accontentano, anzi continuano ad attaccare. Al 68′ Glionna ci prova da fuori area, impegnando Magnin che spedisce fuori. Due minuti dopo arriva il capolavoro firmato da Linari (che ricuce così un erroraccio commesso dieci minuti prima che aveva mandato Gunnarsdottir a tu per tu con Ceaser). Il numero 32 della compagine giallorossa sugli sviluppi di un calcio d’angolo riceve la palla recuperata da Di Guglielmo, tirando un missile da fuori area che batte Magnin portando il tabellino a 3-0.

Tenta poi di aggiungersi alla festa anche Pilgrim (subentrata al posto di Glionna), brava a seminare Lenzini calciando a botta sicura un tiro parato al volo da Magnin che nega il poker. Le bianconere tenteranno di riaprire in qualche modo i giochi, senza però trovare fortuna, come certifica l’occasionissima di Garbino che, decentrata sul lato destro, non riesce a superare Ceaser. All’87 Kumagai salva poi il colpo da distanza ravvicinata di Bonansea. Ci penserà quindi Thomas a mettere a referto il goal della bandiera all’ultimo giro di orologio.

Nella partita delle 12:30 la Sampdoria ha invece sconfitto Pomigliano per 1-0, portandosi a due punti dal quinto posto. Una vittoria di misura maturata grazie a Taty che, al 30′, insacca un tapin vincente dopo che la portiera Gavillet aveva respinto inizialmente il tiro di Baldi.