LIVE Cobolli-Coric, ATP Montpellier 2024 in DIRETTA: l’azzurro ci crede contro il roccioso croato

Buon pomeriggio amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live del match di quarti di finale dell’ATP di Montpellier tra Borna Coric (4) e Flavio Cobolli.

Sfida molto interessante per il giovane tennista romano, che sfida un giocatore solidissimo, con un passato a ridosso dei primi 10 giocatori del mondo e un Masters 1000 in bacheca. Borna Coric, testa di serie numero 4, non è certo nel miglior momento della carriera, ma resta comunque un immenso lottatore. In ogni partita, indipendentemente dal livello di tennis che riesce a produrre, non molla un singolo punto. Tennista “logorante”, ha nella solidità dal fondo e nel rovescio bimane la sua arma chiave. Il servizio può dargli una mano, ma può anche metterlo nei guai, vedi il 1° turno a Melbourne contro Tiafoe, dove si consegnò con 3 doppi falli in un gioco decisivo del 4° set.

Cobolli sta avendo un SUPER inizio di 2024. Dopo il 3° turno agli Australian Open, ha eguagliato nella giornata di ieri battendo Lestienne il miglior risultato della carriera in un torneo ATP. Quest’oggi l’obiettivo è quello di qualificarsi per la prima semifinale della (giovane) carriera, oltre a far breccia nei top 70. In caso di vittoria odierna, infatti, il romano si isserebbe provvisoriamente al posto numero 67 della classifica mondiale, facendo passi importanti verso la presenza in tabellone principale nel Masters 1000 di Monte-Carlo. Non ci saranno problemi, invece, per quanto riguarda la sua presenza a Indian Wells e Miami, dove l’azzurro è già sicuro di giocare direttamente in Main Draw.

Non resta che augurarvi un buon proseguimento con la Diretta Live dell’incontro di quarti di finale tra Cobolli e Coric, che prenderà il via come secondo della sessione serale, aperta alle 19.00 da Mayot-Rune.

