Biathlon, Mondiali 2024: doppietta dei fratelli Boe nell’individuale, Johannes batte Tarjei. Lukas Hofer è 24°

Doppietta della Norvegia, doppietta dei fratelli Boe nella 20 km individuale maschile dei Mondiali 2024 di biathlon in corso a Nove Mesto Na Morave, in Repubblica Ceca: a parità di errori, uno, in una gara in cui si registra un solo 20/20 al tiro, quello del sudcoreano Aleksandr Starodubets (35°), a vincere è Johannes, che precede Tarjei.

Completa il podio il tedesco Benedikt Doll, che centra la medaglia di bronzo. In casa Italia il migliore è Lukas Hofer, 24°, il quale parteciperà alla mass start assieme a Tommaso Giacomel, oggi 45°. Fuori dalla gara con partenza in linea, invece, Didier Bionaz, 49°, ed Elia Zeni, 53°.

La vittoria va al norvegese Johannes Thingnes Boe, che fa 19/20 al tiro e vince in 45’49″0, precedendo il fratello maggiore Tarjei, anch’egli con un solo bersaglio mancato, secondo a 58″9. Sale sul gradino più basso del podio il tedesco Benedikt Doll, a sua volta con un solo errore al poligono, terzo a 1’53″3. Distacchi abissali: quarto posto per il lettone Andrejs Rastorgujevs (2 errori) a 2’50″2.

Quinta posizione per il transalpino Emilien Jacquelin (1 bersaglio mancato) a 3’03″2, davanti al connazionale Quentin Fillon Maillet (17/20 al tiro), sesto a 3’16″2. Settima piazza per lo svedese Sebastian Samuelsson (3 errori) a 2’38″7, ottavo l’altro francese Eric Perrot (3 bersagli mancati) a 3’32″1, nono lo sloveno Jakov Fak (19/20 al poligono) a 3’35″6, decimo il ceco Tomas Mikyska (1 errore al tiro) a 4’14″9.

Giornata storta al poligono per gli azzurri: il migliore è Lukas Hofer, che butta via un piazzamento ai piedi del podio con tre bersagli mancati nell’ultima serie (4 errori complessivi) ed è 24° a 5’30″9, conquistando comunque i punti necessari per mettere al sicuro la partecipazione alla mass start di domenica, nella quale sarà al via anche Tommaso Giacomel (già certo della presenza in quanto incluso tra i primi 15 della generale di Coppa del Mondo), oggi 45° con 6 errori al tiro ed un ritardo di 7’17″4.

Niente gara con partenza in linea per Didier Bionaz, che non rientrerà tra i trenta qualificati dopo il 49° posto odierno con 4 errori al tiro equamente divisi tra prima ed ultima serie ed un distacco di 7’39″9, infine si classifica 53° Elia Zeni, che fa 18/20 al poligono ed accumula un ritardo di 8’04″8.