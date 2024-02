LIVE Arnaldi-Nishioka, ATP Delray Beach 2024 in DIRETTA: l’azzurro in campo nella serata italiana

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del primo turno dell’ATP 250 di Delray Beach tra Matteo Arnaldi e Yoshihito Nishioka.

Torna in campo Matteo Arnaldi dopo la sconfitta al secondo turno degli Australian Open contro Alex de Minaur. L’azzurro in precedenza aveva vinto un paio di partite a Brisbane e una ad Adelaide, mentre a Melbourne al primo turno ha sconfitto Walton. Adesso il ligure inizia una serie di tornei in America: giocherà ogni settimana poiché sarà impegnato in Messico a Los Cabos e ad Acapulco per poi volare a Indian Wells.

Di fronte c’è il talentuoso, quanto incostante giapponese Yoshihito Nishioka. Un tennis estremamente dispendioso quello interpretato dal nipponico a causa di una statura che non lo aiuta. Quando è al top riesce a giocare d’anticipo e può essere molto pericoloso, ma all’interno della stessa partita può avere passaggi a vuoto e uscire dalla partita. Inoltre viene da un ritiro prima della partita per problemi di stomaco. Vedremo se questi malanni saranno smaltiti.

Il match è programmato come terzo sul Centrale dalle 17.00 dopo un doppio e il match tra Lestienne e Vukic, ma in ogni caso non prima delle 20.30.