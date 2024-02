Karate, Series A Larnaca 2024: l’Italia non riesce ad emergere nella prima giornata

La prima giornata del torneo di Series A di Larnaca, in questo inizio di 2024, è andata in archivio. Ecco come sono andate le cose per i colori azzurri sui tatami ciprioti.

Kata femminile individuale

Carolina Amato è l’azzurra che fa più strada, in un torneo che comprende, fra le altre anche Elena Roversi, Giulia Marchetti, Carola Casale e Michela Rizzo. L’italiana supera la fase di pool eliminatoria fermandosi però ai ripescaggi contro l’egiziana Habiba Mousa.

Kata maschile a squadre

La squadra italiana parte bene battendo l’Uzbekistan, ma poi cede al Kuwait venendo confinata al torneo di ripescaggio dove, per arrivare al podio, dovrà prima cercare di superare la Germania e poi la vincente del duello fra Svizzera e Repubblica Ceca.

Kumite Femminile (-68 kg; + 68kg)

Nulla da fare nei – 68 kg per Sofia Ferrarini e Desi Rubini, con quest’ultima che dopo aver ottenuto l’accesso ai ripescaggi si ferma ai ripescaggi, per mano della Anastasiia Velozo, che la supera 1-4.

Nei +68 kg destino simile per Martina e Aurora Ferri: entrambe accedono ai ripescaggi senza però completare la strada che le porterebbe a giocarsi un gradino, il più basso del podio.

Kumite Maschile (-75 kg; -84 kg; + 84 kg)

Nei -75 kg Thomas Rizzati, Mario Iannuzzi, Gennaro Vitulano, Alessandro Carra, Francesco Potenza, Emanuele De Simone, Joseph Rossi, Vittorio Riccardi e Davide Gasparetto non riescono a scalare i vari step del tabellone fermandosi tutti all’interno del primo gradino delle pool eliminatorie.

Nei -84 kg invece a mettersi in mostra sono stati Luigi Renzulli e Paolo De Santis: entrambi arrivati alle pool di ripescaggio, ma eliminati senza troppa fortuna.

Infine nei +84 kg, per gli azzurri in gara, fra cui Antonio Iadresta, Michael Ghislandi, Alessandro Forino e Andrea Lattanzi, non è arrivato nessun risultato degno di nota.