Judo, il tabellone degli italiani al Grand Slam di Tashkent: Scutto, Bellandi, Lombardo e Parlati puntano al podio

Quest’oggi si è svolta la cerimonia di sorteggio dei tabelloni per il Grand Slam Tashkent 2024, in programma da venerdì 1 a domenica 3 marzo sui tatami della Humo Arena e valevole come quarto evento stagionale del World Tour di judo. In palio un massimo di 1000 punti (destinati ai vincitori di ciascuna categoria) fondamentali in ottica ranking di qualificazione olimpica verso Parigi 2024.

Andiamo dunque a scoprire il possibile cammino dei judoka azzurri nel torneo uzbeko, partendo dalla numero 1 al mondo dei -48 kg Assunta Scutto. La talentuosa napoletana dovrebbe affrontare nel suo eventuale percorso fino alla finale nell’ordine la spagnola Figueroa, l’uzbeka Kurbonova, una tra la tedesca Menz e la russa Giliazova ed in semifinale una delle due quotate mongole Ganbaatar e Bavuudorj, con all’orizzonte un possibile ultimo atto contro la serba Nikolic o la kazaka Abuzhakynova.

Sorteggio da incubo nei 52 kg per Kenya Perna, abbinata subito alla francese n.1 del seeding Buchard, mentre Micaela Sciacovelli sfida al primo turno la padrona di casa Juraeva per affrontare poi la forte svizzera Kocher. Buona occasione nei -63 kg per Flavia Favorini, chiamata a sconfiggere due avversarie alle sua portata per poi incrociare agli ottavi la messicana Awiti Alcaraz, probabilmente la più abbordabile tra le 8 teste di serie, mentre Savita Russo è in rotta di collisione già al secondo round con la temibile brasiliana Quadros.

Possibile ottavo di finale in salita nei -70 kg per Irene Pedrotti con la russa Taimazova, mentre nei -78 kg Alice Bellandi è stata collocata nella stessa metà di tabellone della sua grande rivale tedesca Wagner con la prospettiva di battersi eventualmente in finale con la campionessa del mondo in carica Lanir. Obiettivo semifinale non impossibile per Giorgia Stangherlin, inserita nella Pool B della tedesca Boehm e della portoghese Sampaio. Strada tutta in salita nei pesi massimi per Erica Simonetti, nell’ottavo della cinese Xu Shiyan e della giapponese Segawa.

Nel settore maschile, Andrea Carlino rischia di combattere agli ottavi dei -60 kg con il super talento georgiano Sardalashvili mentre Angelo Pantano ha un cammino sulla carta più agevole verso un possibile quarto con il beniamino locale Baratov. Matteo Piras, n.8 del seeding nei -66 kg, non è stato particolarmente fortunato dovendo incrociare eventualmente agli ottavi uno tra il francese Bouda ed il russo Chopanov. Obiettivo podio nei -73 kg per Manuel Lombardo, seconda testa di serie, che potrebbe incontrare nel suo percorso verso la Finale il cubano Estrada ai quarti ed uno tra gli uzbeki Nomanov e Akhadov in semifinale. Chance inferiori per Edoardo Mella, che sfida al debutto il polacco Morka.

Nei -81 kg Giacomo Gamba si giocherà alla pari il primo incontro con il moldavo Latisev, per poi lanciare il guanto di sfida al quotato turco Albayrak in un ottavo davvero molto complicato. Christian Parlati, n.4 del seeding nei -90 kg, potrebbe affrontare agli ottavi la mina vagante belga Chouchi con la prospettiva di sfidare ai quarti il bulgaro Ivanov ed in semifinale l’uzbeko Bobonov nella riedizione della finale mondiale 2022. Tabellone ricco di insidie nei -100 kg per Gennaro Pirelli, chiamato ad una grande prestazione agli ottavi contro il n.7 del ranking Turoboyev, mentre Nicholas Mungai rischia molto già al primo turno con il belga Nikiforov. Difficile infine ipotizzare l’approdo ai quarti nei pesi massimi di Kwadjo Anani, che dovrebbe inventarsi un’impresa clamorosa contro il giapponese Kageura.