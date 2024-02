Jonathan Restrepo vince l’ultima tappa del Tour Colombia. Contreras difende la generale contro Carapaz

Jonathan Restrepo ha vinto la sesta e ultima tappa del Tour Colombia, una frazione di 139 km da Sopò a Bogotà caratterizzata da tre brevi salite selettive (Macadamia, Mirador del Lago, Alto de Patios) negli ultimi trenta chilometri.

Il colombiano della Polti-Kometa (ma gareggiava con la maglia della rappresentativa nazionale) si è imposto in una volata ristretta davanti al connazionale Richard Carapaz (Ef Education-EasyPost). Il già vincitore del Giro d’Italia ha provato ad attaccare più volte nel finale per cercare di operare il sorpasso su Rodrigo Contreras in classifica generale, ma non è riuscito nel suo intento. Terza piazaa per Alejandro Osorio (GW Erco Shimano).

Rodrigo Contreras, oggi ottavo sul traguardo nella capitale, ha conquistato la graduatoria con sei secondi di vantaggio su Carapaz a 26” su Jonathan Klever Caicedo (Petrolike). In gara anche altri due colombiani di lusso come Rigoberto Urain (Ef Education-EasyPost) ed Egan Bernal (in gara con la maglia nazionale), rispettivamente quarto e quinto in classifica generale a 50” e 1’01”.