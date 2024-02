Alexander Bublik, l’uomo delle rimonte: primo uomo a firmare l’en-plein, record storico per l’ATP

Alexander Bublik ha realizzato un record a livello ATP. Il tennista kazako è diventato il primo giocatore di sempre a vincere un torneo del circuito maggiore rimontando in tutte le partite dopo aver perso il primo set. Un’impresa vera e propria che infatti non vanta precedenti nella storia del massimo livello per giocatori professionisti.

Il 26enne, testa di serie numero 2 nel 250 di Montpellier, ha regolato il canadese Denis Shapovalov agli ottavi, il connazionale Alexander Shevchenko ai quarti, il canadese Felix Auger-Aliassime in semifinale e il croato Borna Coric nell’atto conclusivo. Tra l’altro aveva annullato tre match-point a Shapovalov all’esordio sul cemento francese.

Il nuovo numero 23 del ranking ATP ha deciso di partecipare all’evento in terra transalpina, piuttosto che difendere i colori del Kazakhstan nel turno preliminare in Coppa Davis. A livello individuale ha avuto ragione, ma la sua Nazionale rischia di pagare l’assenza del suo migliore giocatore: la situazione è di 2-2 prima dell’ultimo decisivo singolare (Baez vs Popko) che mette in palio la qualificazione alla fase a gironi di settembre.