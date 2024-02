Jannik Sinner può allungare in testa alla ATP Race. Medvedev, Djokovic e Zverev a riposo: gli scenari a Rotterdam

Jannik Sinner farà il proprio ritorno in campo al torneo ATP 500 di Rotterdam, in programma sul cemento indoor della località olandese dal 12 al 18 febbraio. Il tennista italiano si presenterà all’appuntamento dopo aver vinto gli Australian Open e sarà la sua prima uscita da Campione Slam. C’è tanta curiosità per vedere quale sarà la reazione dell’altoatesino e per come riuscirà a gestire la novità. Il 22enne insegue anche il terzo posto nel ranking ATP, visto che in caso di vittoria finale supererebbe il russo Daniil Medvedev.

L’attuale numero 4 al mondo, che tra i suoi avversari principali potrebbe avere il russo Andrey Rublev e il danese Holger Rune, svetta in testa alla ATP Race, ovvero la graduatoria che prende in considerazione esclusivamente i risultati ottenuti nel corso di questa stagione. Jannik Sinner primeggia con i 2.000 punti ottenuto per il trionfo sul cemento di Melbourne, precedendo il russo Daniil Medvedev (1.300), il tedesco Alexander Zverev (1.135) e il serbo Novak Djokovic (860). L’azzurro dunque la possibilità di allungare in vetta alla graduatoria, visto che Medvedev, Zverev e Djokovic non giocheranno nella settimana del 12-18 febbraio.

Jannik Sinner incamerarà 500 punti in caso di vittoria, 330 con la sconfitta in finale, 200 per la semifinale, 100 per i quarti, 50 punti per gli ottavi di finale. La semplice partecipazione non garantisce punti, c’è bisogno di accedere agli ottavi per portare a casa almeno 50 punti. Al termine di Rotterdam l’immediato inseguitore di Sinner resterà sempre Medvedev con 1.300 punti, al massimo affiancato dal polacco Hubert Hurkacz (in caso di doppio trionfo a Marsiglia e a Rotterdam), mentre il russo Andrey Rublev potrebbe massimo salire a quota 1.150 in caso di sigillo in terra olandese (supererebbe Zverev).

CLASSIFICA ATP RACE (al 9 febbraio)

1. Jannik Sinner (Italia) 2.000

2. Daniil Medvedev (Russia) 1.300

3. Alexander Zverev (Germania) 1.135

4. Novak Djokovic (Serbia) 860

5. Andrey Rublev (Russia) 650

6. Hubert Hurkacz (Polonia) 600, al momento ai quarti a Marsiglia

7. Alex de Minaur (Australia) 465

8. Taylor Fritz (USA) 445

9. Carlos Alcaraz (Spagna) 400

10. Grigor Dimitrov (Bulgaria) 400, al momento ai quarti a Marsiglia