ATP Rotterdam, Jannik Sinner: “N.3 del mondo importante, mi piace di più essere un esempio”

Jannik Sinner ha realizzato qualcosa di storico: primo giocatore italiano dell’Era Open del tennis a diventare n.3 del mondo. L’altoatesino ha avuto questa certezza grazie al successo nella semifinale dell’ATP500 di Rotterdam (Paesi Bassi) contro l’olandese Tallon Griekspoor (n.29 ATP) per 6-2 6-4. Una prestazione convincente di Jannik, di sicuro la migliore della settimana nei Paesi Bassi.

“E’ una grande soddisfazione essere n.3 del mondo, ma per quanto mi riguarda è ancor più importante dare un contributo nel promuovere il tennis italiano ed essere un esempio per i ragazzi. Questa è una cosa che mi gratifica maggiormente, piuttosto che un numero, come dico sempre“, ha raccontato Jannik ai microfoni di Sky Sport.

Parlando del match contro Griekspoor: “Ho alzato il livello, è stata la miglior partita che ho fatto qui a Rotterdam e spero che mi possa dare confidenza per domani“. In vista del confronto con Alex de Minaur c’è uno storico molto favorevole, ma Jannik ha posto l’accento sulla diversità della partita di domani.

“Lui si trova molto bene su questi campi, gioca benissimo, la palla non rimbalza tanto e lui sa interpretare al meglio la situazione. Sarà una partita difficile, una sfida e non vedo l’ora di scendere in campo e vedere di cosa sono capace“, ha concluso il neo n.3 del ranking ATP.