Italia-Croazia, Finale Mondiali pallanuoto 2024: programma, orario, tv, streaming

Ai Mondiali 2024 di pallanuoto maschile, in corso a Doha, in Qatar, arriverà certamente una medaglia per l’Italia: il Settebello giocherà infatti la finale per il titolo iridato, in programma sabato 17 febbraio alle ore 15.30 italiane, nella quale affronterà la Croazia.

Nel penultimo atto della rassegna iridata, infatti, l’Italia ha avuto la meglio sulla Spagna, battuta per 8-6, mentre la Croazia ha superato la sorprendente Francia ai tiri di rigore. I balcanici un mese fa hanno conquistato l’argento agli Europei, competizione in cui gli azzurri hanno centrato il bronzo.

I match Italia-Croazia e Spagna-Francia dei Mondiali 2024 di pallanuoto maschile saranno trasmessi in diretta tv su Rai Sport HD, mentre la diretta streaming di Italia-Croazia e Spagna-Francia sarà disponibile su Rai Play 3, infine la diretta live testuale dell’incontro dell’Italia sarà fruibile su OA Sport.

CALENDARIO MONDIALI PALLANUOTO DOHA 2024

Sabato 17 febbraio

08.00 Finale 7° posto, Montenegro-Ungheria

09.30 Finale 3° posto, Spagna-Francia

14.00 Finale 3° posto, Grecia-Serbia – Diretta tv su Rai Sport HD

15.30 Finale 1° posto, Italia-Croazia – Diretta tv su Rai Sport HD

PROGRAMMA MONDIALI DOHA 2024: COME SEGUIRLI IN TV E STEAMING

Diretta tv: per Italia-Croazia e Spagna-Francia su Rai Sport HD.

Diretta streaming: per Italia-Croazia e Spagna-Francia su Rai Play 3.

Diretta Live testuale: per Italia-Croazia su OA Sport.