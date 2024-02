IGTC, Mercedes provvisoriamente in pole alla 12h di Bathurst, 10mo posto per la BMW #46 di Rossi

Mercedes firma la pole-position provvisoria in vista della Repco Bathurst 12 Hour, primo impegno dell’Intercontinental GT Challenge e del Fanatec GT World Challenge Australia Powered by AWS. La riconoscibile AMG GT3 #888 targata National Storage Racing with Triple Eight svetta nella classifica assoluta con Broc Feeney, perfetto nell’abbattere il riferimento di Luca Stolz (SunEnergy1 Racing Mercedes #75) ed a Sheldon van der Linde (BWM M Team WRT #32).

Il tedesco ed il sudafricano precedono Maro Engel ( Mercedes-AMG Team GruppeM Racing #130), Jordan Love (Triple Eight Mercedes #88) e Matt Campbell, presente con la riconoscibile Porsche #912 di EMA Manthey. Le due Audi di Melbourne Performance Centre, la seconda Porsche di EMA Manthey e la BMW M4 GT3 #46 di Maxime Martin rientrano nella Top10 che si contenderà dalle 6.00 (orario italiano) la prima posizione in vista della manifestazione che commenteremo a partire dalla serata odierna.

Non ci sono stati dei colpi di scena significativi da rimarcare ad eccezione dell’assenza tra i migliori della Mercedes #77 di Craft-Bamboo Racing. 11mo posto per soli 37 millesimi per quest’ultima auto, team asiatico legato al marchio di Stoccarda che non avrà la chance di giocarsi le prime piazze nella Superpole.

Ricordiamo che dal 2021 ad oggi sono cambiate le regole per l’ultima sessione cronometrata del fine settimana. La Superpole non è più svolta con una singola vettura in pista, ma vi saranno due gruppi da cinque auto che avranno a disposizione un totale di 15 minuti di green flag per realizzare l’ipotetico nuovo record sul Mt. Panorama.