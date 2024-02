IGTC, Mercedes mette paura a tutti prima delle qualifiche. Rossi in Top10

Mercedes mette paura a tutti prima delle qualifiche della 12h di Bathurst, prima prova dell’Intercontinental GT Challenge 2024. IL marchio tedesco svetta con Cameron Waters, alfiere del Scott Taylor Motorsport #222 ha avuto la meglio nei decisivi minuti conclusivi.

L’AMG GT3 #222 affidata all’abituale protagonista del Supercars Championship ha fatto la differenza concludendo davanti a Broc Feeney #888 e Jordan Love #88. Le due Mercedes del Triple Eight Race Engineering si sono quindi classificate nell’ordine alle spalle del veicolo di STR, meritatamente leader con 3 decimi di margine sui rivali.

Heart of Racing by SPS Mercedes #27, Wash It Team MPC Audi #22, The Bend Manthey EMA Porsche #912, Hallmarc Team MPC Audi #9, BMW M Team WRT #46, SunEnergy1 Mercedes #75 e BMW M Team WRT #32 concludono nell’ordine un turno particolarmente importante in vista delle qualifiche ufficiali. Tutte le dieci unità citate, oltre ad altre cinque auto, comporranno infatti il secondo gruppo all’interno del turno che stabilirà i pretendenti per la Superpole domani mattina (ore 6.00 in Italia).