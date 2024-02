Hockey ghiaccio: Val Pusteria e Bolzano vincono, Asiago non disputa il suo match

L’ultima serata della stagione regolare dell’ICE Hockey League 2023-2024 è andata ufficialmente in archivio. Ecco come sono andate le cose per le squadre italiane impegnate sul ghiaccio.

Imponendosi 3-0 in casa contro l’EC KAC, Bolzano ha ottenuto il quarto posto nella classifica della competizione prendendosi così il vantaggio del fattore campo nel primo turno dei playoff e mettendo una bella dose di autostima all’interno del suo roster.

Playoff di cui proverà a far parte anche il Val Pusteria che ha visto 3-2 contro i Red Bull Salisburgo certificando la sua partecipazione ai pre-playoff, di cui farà parte insieme alle compagini di Innsbruck, Lubiana e Vorarlberg.

Partita annullata, infine, per l’Asiago. Come informato dai veneti, sul proprio sito ufficiale: la squadra, che avrebbe dovuto giocare contro l’Innsbruck, non è riuscita a raggiungere l’Austria per problemi legati al meteo e alla viabilità.