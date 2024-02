Calcio a 5: negli anticipi della 21esima, successi per Olimpus Roma e Sandro Abate

La 21esima giornata della Serie A di calcio a 5 si è aperta con i primi quattro anticipi del programma di questa stagione 2023-2024.

Affermazioni pesantissime per l’Olimpus Roma, impostasi 1-3 sul campo della L84, e per la Sandro Abate, che schianta 5-1 l’Italservice Pesaro.

Successi da registrare anche per lo Sporting Sala Consilina, di misura per 1-0 sull’Active Network, e – lontano da casa – per la Feldi Eboli, 0-2 nella tana del Genzano.

Domani altri tre incontri in programma: Ciampino Futsal-Came Treviso, alle 15, Verona-Mantova, alle 17, e Fortitudo Pomezia-Meta Catania, alle ore 18.

Infine domenica, l’ultimo posticipo: Cosenza-Napoli, in programma alle ore 18.15.