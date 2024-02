Hockey ghiaccio, nei pre-playoffs di Alps League successi per Merano e Unterland Cavaliers

Hanno preso ufficialmente il via i pre-playoffs della Alps Hockey League 2024. Sul ghiaccio due scontri dirette e ben 3 squadre di casa nostra. Merano passa facilmente in casa di Kitzbuehel, mentre il derby tra Gherdeina e Unterland Cavaliers vede il successo

Merano passa con il punteggio di 6-3 in casa di Kitzbuehel. Gara-2 si giocherà in casa degli altoatesini nella serata di giovedì 29 febbraio alle ore 20.30 con la possibilità di chiudere i conti. Gara-3, nel caso, si giocherà sabato 2 marzo in casa di Kitzbuehel. Merano passa subito a condurre per 2-0 con le reti di Pietroniro (5:31) e McNally (13:50), prima che gli austriaci accorcino con Seto al 18:13.

Lo stesso Seto va sul 2-2 al 21:16, prima che Garreffa e Brunner portino il punteggio sul 4-2. Il terzo periodo si apre con Gellon che va a segno per il 5-2 al 42:52. Nel finale Hochfilzer e Ansoldi fissano il punteggio sul 6-3 finale.

Nel derby tra Gherdeina e Unterland Cavaliers finisce 2-3. I padroni di casa passano in vantaggio con Kasslatter dopo 4:11, quindi pareggio degli ospiti con Halifors dopo 5:42. I Cavaliers passano a condurre al 24:17 con Markkula, ma Gherdeina segna il 2-2 con Messner al 25:27. Cavaliers di nuovo avanti con Kayra al 29:41 per il 3-2. Gara-2 si giocherà giovedì 29 febbraio alle ore 20.00. L’eventuale Gara-3 sarà in scena sabato 2 marzo alle ore 20.30.