Calcio a 5, Olimpus Roma vince e svetta. Successi di Genzano e dell’Italservice Pesaro nel 22° turno di Serie A

Calato il sipario sul 22ª giornata della Regular Season del campionato di calcio a 5 di serie A. Il turno infrasettimanale ha confermato quanto l’Olimpus Roma stia facendo un percorso diverso dalle altre. Pur senza brillare, la squadra di Daniele D’Orto si è imposta 6-4 contro il Verona, trascinata da Cutrupi e Marcelinho, e sono 13 i punti di vantaggio sull’Ecocity Genzano.

Quest’ultima ha prevalso in maniera chiara per 6-1 su un campo complicato come quello dell’Active Network. A Orte Fantecele, De Oliveira, Guedes (doppietta), Pina e Gastaldo hanno scritto il proprio nome sul tabellino. Ritorno al successo per l’Italservice Pesaro che ha travolto 9-2 il Ciampino Futsal, prendendo punti a tutte le contendenti per i playoff Scudetto.

In chiave post season, va considerata la Fortitudo Pomezia, a segno 3-2 in trasferta contro il Came Treviso. Pesante anche la vittoria del Saviatesta Mantova, a segno 4-2 contro il Pirossigeno Cosenza e a – 5 dalla zona playout. Un turno poi in cui non sono mancati i pareggi spettacolari. Un 4-4 show tra Napoli Futsal e Sporting Sala Consilina e sono quattro i pareggi di fila della compagine allenata da Fulvio Colini. 2-2 dal sapore di beffa per la Feldi Beoli: in vantaggio 2-0, con il quarto successo di fila in vista, la squadra di Salvo Samperi si è fatta riagganciare dal Sandro Abate a 10″ dal termine con Joselito. Altro 4-4 quello tra Meta Catania e L84: i torinesi vanno vicini a espugnare il PalaCatania, ma Anderson da Rocha a 4” dal termine impatta.