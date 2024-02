Golf: al Phoenix Open è caccia al tris per Scottie Scheffler

Ci sarà un uomo sul quale saranno chiare tutte le attenzioni del pubblico al WM Phoenix Open, evento ormai tradizionale del PGA Tour di scena allo storico Coliseum di Scottsdale, nell’Arizona. Si tratta naturalmente di Scottie Scheffler: il numero 1 del mondo ha tutta la voglia di fare tris consecutivo, sfiorato da tanti e riuscito solo ad Arnold Palmer tra il 1961 e il 1963.

C’è un avversario di alto rango che può sfilargli più di tutti il sogno: è naturalmente Justin Thomas, che oltre a dare la sensazione di essere a un passo dal colpo di mano è anche colui che, dal 2018, non ha mai mancato la top 20 a Scottsdale. Attenzione anche a Sam Burns, che è anch’egli in un buonissimo periodo di forma.

La nota più colorata è che, in questo torneo, c’è una delle buche più iconiche dell’intero tour, vale a dire la 16. Le celebri tribune, il par 3, tutto quello che accade dopo una qualsivoglia buca in uno. In passato, tra gli altri, anche Francesco Molinari (che questa volta non c’è) si è ritrovato a sperimentare sia la gioia che tutto quel che accade quando si infila la palla in buca in un unico colpo.

La programmazione di Eurosport prevede collegamenti giornalieri su Eurosport 2, eurosport.it e Discovery+. Per quanto riguarda lo streaming, prime due giornate dalle 22:00 e seconde due dalle 19:00. Sul canale tv, invece, terzo giro dalle 21:05 e quarto dalle 19:05 alle 19:50 e poi dalle 22:05 alla fine.