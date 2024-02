Ciclismo: il francese Franck Bonnamour sospeso dall’UCI per anomalie nel passaporto biologico

Neanche il tempo di iniziare la stagione, con le prime gare disputate in Australia al Tour Down Under, che arriva subito uno stop per il transalpino Franck Bonnamour.

Il corridore della Decathlon AG2R La Mondiale Team è stato infatti sospeso dall’Unione Ciclistica Internazionale che in un comunicato ha annunciato la pausa per anomalie nel passaporto biologico.

L’aggiornamento da parte della squadra transalpina: “Questa decisione è stata presa in base a controlli effettuati prima del suo arrivo in squadra, nel gennaio 2023”.

Arriveranno ovviamente aggiornamenti nelle prossime settimane per capire se Bonnamour potrà tornare in gruppo o sarà squalificato.

Foto: Lapresse