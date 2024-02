Ginnastica artistica, Yaqin Zhou 14.9 alla trave e poi doppia al corpo libero. Kovtun e Davtyan vincono in Coppa del Mondo

A Cottbus (Germania) si è conclusa la seconda tappa della Coppa del Mondo di ginnastica artistica, il massimo circuito internazionale itinerante riservato alle singole specialità che mette in palio anche alcuni pass per le Olimpiadi di Parigi 2024 (due tagliandi per attrezzo al termine della serie formata da quattro appuntamenti). Grande spettacolo in terra tedesca con le ultime cinque finali, a questo evento non erano presenti atleti italiani (ieri si è disputata la seconda prova di Serie A ad Ancona).

Alla trave si è imposta la cinese Yaqin Zhou con una micidiale rasoiata da 14.900 (6.7 il D Score), dopo che ieri la nostra Manila Esposito si era espressa in 14.800 nel capoluogo marchigiano. Alle spalle dell’asiatica si sono piazzate le temibilissime giapponesi Urara Ashikawa (14.200) e Haruka Nakamura (14.000), quarta piazza per l’algerina Kaylia Nemour (14.000, 6.0 la nota di partenza) dopo lo show da 15.433 firmato ieri alle parallele asimmetriche. Yagin Zhou si è poi replicata al corpo libero (13.733, 5.6 il coefficiente di difficoltà), battendo la connazionale Xinyi Chen (13.666) e l’austriaca Charlize Moerz (13.100).

Sul fronte maschile, invece, l’armeno Arthur Davtyan ha fatto festa al volteggio (15.050) precedendo l’iraniano Mahdi Olfati (14.900) e il cinese Yilu Chen (14.850). Alle parallele doppietta ucraina con Illia Kovtun (15.266, 6.7 il D Score) e Oleg Verniaiev (15.166, 6.6 la nota di partenz) davanti all’uzbeko Rasuljon Abdurakhimov (14.766). Alla sbarra sigillo del taiwanese Chia-Hung Tang (14.600, 6.1) a precedere il cinese Hao Tian (14.600, 6.3) e il lituano Robert Tvorogal (14.533).