Ginnastica artistica, i Moschettieri tornano all’arrembaggio in Serie A1: tutti i big in gara a Montichiari

La Serie A1 di ginnastica artistica parte dal PalaGeorge di Montichiari (in provincia di Brescia), che sabato 3 febbraio ospiterà la prima tappa del massimo campionato italiano a squadre. La stagione si apre ufficialmente in terra lombarda, dove incomincerà la lunga cavalcata che condurrà agli Europei di Rimini in primavera e soprattutto alle Olimpiadi di Parigi 2024 nel cuore dell’estate. Il meglio che l’Italia può offrire in campo internazionale sarà impegnato in questa occasione.

La Virtus Pasqualetti di Maceratata cercherà di difendere lo scudetto conquistato lo scorso anno. La compagine marchigiana potrà contare sugli uomini che l’hanno trascinata verso il tricolore, a partire da Mario Macchiati, campione italiano all-around, e Matteo Levantesi, super specialista alle parallele pari. Le avversarie di riferimento restano la Giovanile Ancona (con Tommaso Brugnami e Lay Giannini) e la Palestra Ginnastica Ferrara (forte del superbo ucraino Illia Kovtun). Andrà tenuta in seria considerata la Ginnastica Pro Carate di Yumin Abbadini e del neosenior Riccardo Villa, con l’appoggio dello spagnolo Daniel Carrion Caro. La Gymnastic Romagna Team si è rinforzata con Lorenzo Minh Casali e con il fuoriclasse spagnolo Nestor Abad.

Carlo Macchini, superbo specialista alla sbarra, sarà la stella del Corpo Libero Gymnastics Team di Padova, mentre la Juventus Nova Melzo farà affidamento sul veterano Marco Sarrugerio. La neopromossa Spes Mestre potrà vantare in rosa Niccolò Mozzato, Stefano Patron e Ares Federici. La Ginnastica EUR di Roma ha fatto il colpaccio ingaggiando il cubano Manrique Larduet. Completano il quadro la Panaro Modena di Andrea Russo e Ghislanzoni Gal di Lecco con Lorenzo Bonicelli ed Edoardo De Rosa.

Non abbiamo ancora menzionato due nomi di lusso come quelli di Nicola Bartolini e Salvatore Maresca. Il motivo è molto semplice: prenderanno parte al campionato di Serie A2. Anno di cadetteria per due punti di riferimento della nostra Nazionale, rispettivamente con la Pro Patria Bustese e la Ginnastica Salerno.

Foto: Photo LiveMedia/Filippo Tomasi