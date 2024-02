Federica Brignone non ci sta: “Dobbiamo cambiare i calendari per il clima”

Niente da fare. La due-giorni della velocità della Coppa del Mondo di sci alpino femminile non è andata in scena sul Passo S.Pellegrino. Le abbondanti nevicate di questi ultimi giorni hanno portato alle cancellazioni del settimo e ottavo superG, previsti sulla pista “La VolatA”. Alla fine della fiera si è ripetuto quanto era già accaduto il 3-4 febbraio Garmisch-Partenkirchen (Germania), dove furono “depennati” discesa e supergigante. Gare che non verranno recuperate perché, come spiegato ieri da capo del circuito femminile, Peter Gerdol, non c’è spazio nel calendario.

A questo punto, rimangono alle atlete solo due discesa e due superG e il prossimo appuntamento in questo senso è nel week end del 2-3 marzo sulle nevi di Kvitfjell (Norvegia). Una situazione che non sorride in particolare a Federica Brignone, che avrebbe voluto sfruttare le due gare in Italia per mettere in discussione il primato nella classifica di specialità (superG) della svizzera Lara Gut-Behrami.

L’elvetica guida la graduatoria con 360 punti, mentre la campionessa valdostana è terza con 326 punti. In tutto questo da capire anche se l’americana Mikaela Shiffrin potrà approfittare di queste cancellazioni, tenuto conto del suo ritorno nel week end di Åre, in Svezia, dove sono in programma un gigante e uno slalom, anche se la statunitense ritiene di essere fuori dai giochi nella lotta per la Sfera di Cristallo (generale).

Brignone che, intervistata da Tina Maze (Eurosport), ha espresso anche delle valutazioni circa i tanti annullamenti di questa stagione nel Circo Bianco, legati al meteo poco favorevole e ai cambiamenti del clima. “Dobbiamo pensare a qualcosa di diverso sui calendari: all’inizio della stagione non c’era neve e poi improvvisamente ne abbiamo avuta troppa, ciò influenza la preparazione“.