F1, Valsecchi non sarà più su Sky. L’annuncio sui social e il nuovo lavoro

Ci sono i crismi dell’ufficialità, anche se si era già capito: dopo oltre dieci anni di servizio, Davide Valsecchi lascia Sky Sport F1 Italia. La notizia è stata confermata non senza amarezza dallo stesso ex pilota italiano sul suo profilo Instagram, in un video in cui Valsecchi ha anche annunciato l’inizio della collaborazione con F1 TV e comunicato che continuerà a trattare gli argomenti relativi al Circus sia sul suo profilo YouTube che sul suo sito.

“Non ci sarà Sky nel mio 2024 ma la passione per la F1 e i motori è più forte che mai. Ci divertiremo insieme su YouTube e sul mio nuovo sito ValseMotori.it. Vi aspetto! Ci vediamo in pista“, le parole dell’ex racing driver, associate a un video in cui è arrivata la comunicazione.

Un personaggio sempre dalle posizioni piuttosto nette, che non ha spiegato nel video menzionato le motivazioni dell’addio a Sky Sport, ma dalle cui parole traspare come detto amarezza: “Probabilmente qualcuno di voi già lo sa. Non lavorerò più per Sky per la F1 da questa stagione. Peccato! Lavorerò comunque in alcune gare con gli inglesi di F1 Tv“.

Non si sa se l’interruzione della rapporto tra l’emittente e Valsecchi sia legata anche a quanto accaduto un anno fa, nel corso del week end del GP di Spagna, quando appunto il lombardo e il collega Matteo Bobbi furono protagonisti di un scambio di battute in diretta sulle qualità estetiche di una donna nelle vicinanze. Un episodio che costò la sospensione a entrambi.

A questo punto, considerando anche gli impegni di Federica Masolin negli approfondimenti di calcio in chiave Champions League, la squadra motori di Sky Sport avrà una formazione diversa, con l’inserimento altamente probabile di Davide Camicioli e di Ivan Capelli. Il tutto sarà noto quest’oggi, nella presentazione della nuova stagione motoristica.

