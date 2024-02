F1, Sebastian Vettel torna in pista? “Mi sto rimettendo al passo…”

Sebastian Vettel torna in Formula 1? Tante le voci che si stanno rincorrendo in questi giorni e il pilota tedesco non ha fatto niente per smentirle. Il ritiro è stato annunciato il 28 luglio 2022 e da allora non si è più rivisto nel paddock, poiché dichiarò di voler stare più vicino alla famiglia.

In tanti stanno lanciando la suggestione di un possibile ritorno nella classe regina dell’automobilismo, processo successo già con diversi grandi del passato come Schumacher, Raikkonen e Alonso. E allora anche Vettel si rimetterà in sella?

L’ultimo post su Instagram lascia sicuramente qualche punto interrogativo e la questione aperta. “C’è un’altra gara da vincere, mi sto rimettendo al passo“ – ha scritto il quattro volte campione del mondo. Che non significhi proprio un clamoroso ritorno?