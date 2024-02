F1, Lando Norris: “Si chiedono tutti a che punto siamo, abbiamo reso la macchina più veloce”

Sta per alzarsi il sipario sul Mondiale 2024 di Formula 1. Domani partiranno ufficialmente le prove libere del primo appuntamento del calendario, il GP del Bahrein: una gara contrassegnata da parecchi punti interrogativi.

Poche le certezze emerse dopo i test pre stagionali andati in scena lo scorso weekend. Max Verstappen sembra infatti avere le carte in regola per vivere un altro anno da protagonista. Ma gli altri? La Ferrari in queste prime battute ha risposto bene, così come le altre scuderie concorrenti come Mercedes, Aston Martin e McLaren.

Difficilissimo però stilare oggi una vera gerarchia, come confermato in occasione della conferenza stampa di rito da Lando Norris, pilota McLaren che la scorsa stagione si è ben comportato conquistando sette piazzamenti sul podio. Il nativo di Bristol, stuzzicato sull’argomento, non ha fornito una reale risposta, ma ha lasciato intendere di voler realizzare un’annata sportiva da protagonista: “A che punto siamo? Tutti se lo chiedono – ha detto Norris – abbiamo un’idea approssimativa ma non sappiamo degli altri. Siamo tra i primi, una posizione migliore del 2023″.

Successivamente il britannico ha aggiunto: “Abbiamo reso la macchina più veloce ed è molto chiaro da tutti i dati che abbiamo. Ma alcune cose non ci hanno permesso di progredire quanto avrei voluto, e penso che a tutti sarebbe piaciuto come squadra. Alcuni di questi problemi li ho appena evidenziati qui in Bahrein proprio a causa della natura del tracciato. Sono sempre fiducioso quando andiamo su certi circuiti: siamo stati molto veloci l’anno scorso, sono sicuro che possiamo ancora essere tra i migliori”.