F1, la Ferrari torna dai test Pirelli del Montmelò con novità importanti sul consumo delle gomme

La stagione 2023 della Ferrari è stata contraddistinta da un grosso problema: il consumo eccessivo delle gomme. Un vero e proprio tallone d’Achille per le vetture di Maranello, che segnava un gap notevolissimo rispetto alle Red Bull che, da quel punto di vista, apparivano di un altro pianeta. Un neo che i tecnici del team del Cavallino Rampante hanno fatto di tutto per risolvere in vista della nuova annata.

Il 2024, che vedrà all’opera la nuova SF-24, deve assolutamente iniziare dal miglioramento sotto questo punto di vista. Mancano ancora diversi giorni alla presentazione ufficiale della vettura che sarà messa in mano a Charles Leclerc e Carlos Sainz, ma le prime notizie positive sembrano già in arrivo per la scuderia emiliana. Nei giorni scorsi, infatti, sono arrivati riscontri interessanti dai test Pirelli svolti al Montmelò.

I piloti della Ferrari erano impegnati in prove per le nuove gomme Pirelli edizione 2025, girando con una SF-23 e una F1-75 del 2022. I tecnici del Cavallino, come riporta Motorsport.com, hanno sfruttato l’occasione per lavorare sulla gestione del sistema ibrido. Dopo il salto in avanti compiuto a metà della scorsa stagione sotto questo punto di vista, si era di pari passo riscontrato anche un minore degrado delle gomme. Dalla pista catalana sono arrivate ulteriori conferme: anche su una macchina vecchia si è osservato un minore consumo degli pneumatici.

A quanto pare il software è stato ulteriormente evoluto e gli effetti positivi sono stati sentiti anche su una power unit non aggiornata. Il processo di apprendimento non è completato, ma uno degli aspetti di crescita della SF-24 si vedrà proprio in questo delicato ambito. Quali saranno, a questo punto, i prossimi appuntamenti per la Ferrari? Dopo la presentazione del 13 febbraio, arriverà il primo filming day di 200 chilometri che ci darà il primo vero riscontro su pista della nuova SF-24.