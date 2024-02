F1, Hamilton scommette sulla Ferrari…per il 2026? Sainz separato in casa. E Kimi Antonelli…

Un fulmine a ciel sereno ha scosso l’universo della F1: Lewis Hamilton lascerà la Mercedes per accasarsi alla Ferrari. Un autentico colpo di mercato a sorpresa, senza avvisaglie nelle scorse settimane e che non sembrava realizzabile dopo che il corteggiamento rivolto dalla Scuderia di Maranello al fuoriclasse britannico nel recente passato non aveva sortito effetti. Nella mattinata odierna sono emerse le prime indiscrezioni e attorno all’ora di pranzo sono giunte fondate conferme da parte di Sky Sport UK, a precedere un riunione che Toto Wolff, team principal di Mercedes, terrà con il primo staff a inizio pomeriggio.

Lewis Hamilton romperà dunque il proprio rapporto con la scuderia anglo-tedesca al termine di questa stagione e nel 2025 indosserà i colori del Cavallino Rampante. Il sette volte Campione del Mondo avrà già 40 anni (è un classe 1985, spegne le candeline il 7 gennaio) e affiancherà Charles Leclerc, fresco di rinnovo con la Rossa. Nei fatti il britannico prenderà il posto di Carlos Sainz, che è in scadenza di contratto e dunque dovrà lascerà il team guidato da Frédéric Vasseur quando si concluderà il Mondiale 2024, che scatterà sabato 2 marzo in Bahrain e terminerà l’8 dicembre ad Abu Dhabi.

La Ferrari ha dunque voluto assicurarsi quello che per classe e palmares è il miglior pilota in circolazione insieme a Max Verstappen, vincitore degli ultimi tre titoli iridati e grande favorito anche per la nuova annata agonistica al volante della Red Bull. L’olandese ha però soltanto 26 anni e un lungo futuro di fronte a sé, mentre l’età “avanzata” potrebbe essere un fattore da tenere in seria considerazione per Lewis Hamilton. Va però evidenziato che Fernando Alonso ha 42 anni e si sta rendendo protagonista di grandi prestazioni, pur avendo a disposizione un mezzo non certamente al vertice della griglia di partenza (la Aston Martin).

L’operazione effettuata da Ferrari ha indubbiamente un enorme peso dal punto di vista agonistico e mediatico (senza dimenticarsi dell’aspetto economico, ma al momento non si conoscono ancora i dettagli riguardo all’entità dell’ingaggio garantita al pilota), ma ha anche un rilevante sfondo di tipo tecnico. L’esperienza di Lewis Hamilton, che approderà così alla sua terza scuderia dopo McLaren e Mercedes, potrebbe aiutare nello sviluppo della monoposto.

Non è poi così insensato fare un paragone con Michael Schumacher, che dopo aver chiuso il rapporto con la Ferrari nel 2006 e aver annunciato il ritiro, ritornò in azione nel 2010 con la Mercedes: rimase attivo per tre anni e salì sul podio soltanto una volta (terzo a Valencia nel 2012), ma il suo acume permise alla Mercedes di gettare le basi per costruire una vettura che poi dominò dal 2014 al 2020 (sei titoli di Hamilton e uno di Nico Rosberg).

L’annunciato approdo di Lewis Hamilton alla Ferrari nel 2025 avrà una conseguenza immediata: Carlos Sainz correrà il Mondiale 2024 da separato in casa. Una posizione non di certo ideale e che potrebbe creare dei malumori. Bisognerà capire con che spirito lo spagnolo affronterà questa stagione, dopo essere stato l’unico a interrompere il dominio della Red Bull nella passata annata agonistica vincendo il GP di Singapore. Avrà gli stimoli giusti per lottare strenuamente e con convinzione? Supporterà Charles Leclerc quando ce ne sarà bisogno? Interrogativi pressanti che avranno una risposta soltanto nei prossimi mesi.

Si formerà sì una coppia dei sogni con Charles Leclerc e Lewis Hamilton, ma la concorrenza interna potrebbe essere molto accesa. Il 26enne monegasco difende i colori della Ferrari fin dal 2019 e aspetta la grande occasione di poter battagliare per il titolo iridato, vedersi affiancato da un gigante come il britannico potrebbe rivelarsi complicato. Bisognerà però avere la macchina buona per vincere: il Cavallino Rampante è apparso in crescita nella seconda parte del 2024, ma serve migliorare in maniera importante per ricucire davvero il gap nei confronti della Red Bull.

Lewis Hamilton ha voluto scommettere e spera di avere ragione, se non subito nel 2025, magari nel 2026, approfittando di un cambio radicale di regolamento. C’è un’altra domanda che per il momento è finita sottotraccia, ma che merita un approfondimento: chi sostituirà Lewis Hamilton alla Mercedes nel 2025, affiancando verosimilmente George Russell? Al momento il punto interrogativo è enorme, ma ci sarebbe uno scenario molto interessante per i colori italiani: la scuderia guidata da Toto Wolff potrebbe promuovere Andrea Kimi Antonelli, l’annunciata grande promessa della F1.

Il 17enne è già nell’orbita della Mercedes e nel 2024 affronterà la sua prima stagione in F2 con la Prema: se dovesse già ottenere dei risultati importanti allora nessuno scenario sarebbe precluso. Ricordiamo che nel 2022 ha vinto la F4 italiana e la F4 ADAC, mentre nel 2023 si è imposto nella Formula Regional Middle East e nella Formula Regionale europea. Forse è prematuro parlarne, ma intanto…

