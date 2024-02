F1, chi è Vicky Piria: la pilota che ha sostituito Federica Masolin a Sky

Cambio della guardia in casa Sky: per la nuova stagione di F1 Vicky Piria e Davide Camicioli sostituiranno Federica Masolin, che passa alla Champions League di calcio, e Davide Valsecchi. Vicky Piria è una pilota classe 1993 che ha disputato più di 120 gare in 12 categorie diverse.

Inizia con i kart ad 8 anni, poi a 15 passa a Formula 2000 Light e Formula Renault, nel 2010 il salto in Formula Abarth. Gareggia successivamente in GP3, nella European F3 Open e nel Pro Mazda Championship. Nel 2019 il passaggio alle W Series. Seguono le esperienze nel campionato italiano Gran Turismo e nella classifica Pro Am Cup.

Non è una novità, però, neppure il ruolo da commentatrice tv: in passato Piria ha seguito la Formula E per Mediaset, conducendo inoltre il programma Drive Up su Italia 1. Con il passaggio a Sky collaborerà, oltre che con Davide Camicioli, anche con Carlo Vanzini, Matteo Bobbi ed Ivan Capelli.