F1, Carlos Sainz: “Mi sento pronto per la prima gara, ho bisogno di fare delle valutazioni sul mio futuro”

Un mercoledì particolare in Bahrain, sede del primo appuntamento del Mondiale 2024 di F1. Sul circuito di Sakhir andrà in scena la tappa d’esordio del campionato della massima categoria dell’automobilismo mondiale e la Ferrari spera di iniziare con un piglio diverso da quello delle ultime stagioni. La SF-24 sembra nata bene, ma non si sa se e quanto sarà in grado di lottare con la Red Bull, riferimento del Circus.

Inoltre, per lo spagnolo Carlos Sainz è stato un inverno molto particolare dal momento che il suo sarà l’ultimo anno in Ferrari. La notizia dell’arrivo del britannico Lewis Hamilton nel 2025 è un qualcosa che ha sorpreso tutti, ivi compreso l’iberico, che quindi dovrà sfruttare questa stagione per mettersi in mostra e comprendere quale sarà la scelta migliore per il suo futuro.

“Sembra che l’ultima gara del 2023 sia stata ieri. Inverni bervi, ormai è come stare sempre in gara. Noi abbiamo completato il nostro lavoro nei test e siamo pronti per la prima gara“, ha dichiarato Sainz nel corso della conferenza stampa di presentazione del fine-settimana. Un week end diverso, che avrà inizio domani e terminerà sabato per via della coincidenza con il Ramadan.

“Non so ancora dove andrò in futuro, voglio dare il massimo in questa stagione e con questo team fantastico. Per il resto, ho bisogno di tempo per capire il miglior progetto per me a medio lungo termine e provare a diventare campione“, ha aggiunto lo spagnolo.