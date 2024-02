Equitazione, Emanuele Gaudiano prenderà parte alla prima tappa del Global Champions Tour

L’Italia del salto ostacoli sarà rappresentata nella prima tappa del Global Champions Tour 2024 a Doha, in Qatar. A difendere i colori azzurri sarà Emanuele Gaudiano, l’appuntato che nell’importante circuito equestre monterà Chalou e Vasco 118.

Non sarà invece in terra qatariota il 1° aviere scelto Lorenzo De Luca, che fa parte della squadra dei Rome Gladiators, il quale però è atteso nelle prossime tappe del circuito, nel quale, in quota Under 25, si potrà vedere anche il carabiniere Giacomo Casadei (Mexico Amigos).

La prima tappa del Global Champions Tour e della Global Champions League si protrarranno dal 29 febbraio al 2 marzo prossimo per poi lasciare spazio al resto del calendario. La seconda tappa invece si terrà dal 3 al 6 aprile a Miami Beach, negli Stati Uniti d’America.