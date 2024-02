Equitazione: Emmelie Scholtens conce il bis nel dressage di Neumunster

Dopo la vittoria di ieri, l’olandese Emmelie Scholtens non lascia, anzi raddoppia: nella giornata odierna infatti si è aggiudicata la seconda prova della tappa di FEI World Cup 2023-2024 tenutasi a Neumunster.

In Germania, l’amazzone neerlandese ha totalizzato uno score di 81.565%, sempre in sella ad Indian Rock, precedendo il forte svedese Patrik Kittel, secondo a quota 81.145% (montante Forever Young HRH) e il padrone di casa Matthias Alexander Rath, terzo con il punteggio di 80.425% (Destacado FRH).

Non vi erano italiani in gara, in una tappa di avvicinamento verso la fase calda del calendario della competizione nelle prossime settimane.

La prossima settimana il circuito trasloca dal territorio teutonico a quello svedese: da Neumunster si passerà a Goteborg.