Dove vedere in tv i Campionati Italiani di atletica indoor 2024: orari 17-18 febbraio, programma, streaming

Weekend di fuoco al PalaCasali di Ancona per i Campionati Italiani Assoluti Indoor di atletica leggera 2024, in programma da sabato 17 a domenica 18 febbraio con in palio ben 28 titoli nazionali al coperto. La 55ma edizione della rassegna vedrà la partecipazione di molti big del movimento azzurro all’inizio della lunga volata di avvicinamento verso le Olimpiadi di Parigi.

Riflettori puntati al femminile su Larissa Iapichino nel salto in lungo e su Zaynab Dosso nello sprint, ma proveranno a piazzare il grande acuto prestazionale anche le varie Elisa Molinarolo nell’asta, Dariya Derkach nel triplo e le varie mezzofondiste. Tanta qualità anche in campo maschile con la super sfida nel peso tra Leonardo Fabbri e Zane Weir, oltre a Andy Diaz nel triplo, Mattia Furlani nel lungo e Lorenzo Simonelli sui 60 metri e sui 60 ostacoli.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming dei Campionati Italiani Indoor 2024 di atletica leggera. La rassegna tricolore verrà trasmessa in diretta tv su Rai Sport ed in diretta streaming su Rai Play sabato dalle 15.00 alle 16.30 e domenica dalle 15.00 alle 16.55 (tutte le altre gare saranno visibili su atletica.tv). OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale dell’evento con aggiornamenti in tempo reale.

CALENDARIO CAMPIONATI ITALIANI INDOOR ATLETICA 2024

Sabato 17 febbraio

9.15 Pentathlon, 60 ostacoli

9.30 Eptathlon, 60 metri

9.50 Pentathlon, salto in alto

10.05 Eptathlon, salto in lungo

11.00 Eptathlon, getto del peso

11.50 Pentathlon, getto del peso

12.00 Eptathlon, salto in alto

12.45 Pentathlon, salto in lungo

13.15 60 ostacoli (femminile), batterie

13.35 60 ostacoli (maschile), batterie

13.35 Salto in lungo (femminile)

14.30 Salto in alto (maschile)

14.35 3000 metri di marcia (femminile)

14.40 Salto con l’asta (femminile)

15.05 400 metri (femminile), batterie

15.10 Salto in lungo (maschile)

15.20 400 metri (maschile), batterie

15.35 Pentathlon, 800 metri

15.45 1500 metri (maschile)

15.55 1500 metri (femminile)

16.10 60 ostacoli (maschile), finale

16.20 60 ostacoli (femminile), finale

16.35 5000 metri di marcia (maschile)

Domenica 18 febbraio

9.15 Salto con l’asta (maschile)

10.20 Eptathlon, 60 ostacoli

12.00 Eptathlon, salto con l’asta

12.50 Salto in alto (femminile)

13.45 Salto triplo (femminile)

14.55 60 metri (femminile), batterie

15.10 60 metri (maschile), batterie

15.20 Salto triplo (maschile)

15.30 400 metri (femminile), finale

15.40 400 metri (maschile), finale

15.40 Getto del peso (maschile)

15.50 800 metri (femminile), in serie

16.05 800 metri (maschile), in serie

16.20 Eptathlon, 1000 metri

16.35 60 metri (femminile), finale

16.45 60 metri (maschile), finale

17.00 3000 metri (maschile)

17.10 Getto del peso (femminile)

17.15 3000 metri (femminile)

17.35 4×2 giri (femminile), in serie

17.55 4×2 giri (maschile), in serie

PROGRAMMA CAMPIONATI ITALIANI INDOOR ATLETICA 2024: DOVE VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai Sport; sabato dalle ore 15 alle 16.30 e domenica dalle 15 alle 16.55.

Diretta streaming: Rai Play; sabato dalle ore 15 alle 16.30 e domenica dalle 15 alle 16.55. Tutte le gare non trasmesse dalla Rai saranno visibili su atletica.tv

Diretta Live testuale: OA Sport.