Combinata nordica, Westvold Hansen sugli scudi nel PCR di Seefeld, Hagen la tallona. Azzurre nelle retrovie

Inizia la quinta tappa della Coppa del Mondo femminile 2023-24 di combinata nordica con il classico PCR in quel di Seefeld in Tirol (Austria). Siamo in una località iconica per il settore maschile, quel luogo dove vincere ti porta dritto nella storia. Per le ragazze è la seconda apparizione tirolese, con le due competizioni dell’anno scorse vinte tutte da Gyda Westwold Hansen. Il programma del weekend è di due gare: venerdì assisteremo al format abituale, sabato vedremo invece una ‘Compact’.

Erano appena in ventidue le iscritte a questo PCR, con i risultati che saranno presi come partenza della frazione di fondo in caso non si riuscisse a saltare in una gara del weekend. La migliore sul trampolino austriaco è stata la norvegese Westvold Hansen, che dopo un paio di settimane di appannamento, sia nel salto che sugli sci stretti, vuole tornare a dominare come fatto per tutto l’arco di dicembre. Per Hansen non la miglior misura, ma un volo da 102,5 metri che vale un punteggio di 121.3 e la prima posizione. Alle sue spalle la tallona la leader della generale, Ida Marie Hagen, con un salto da 113.5 punti che terrebbe tutto aperto in vista della seconda parte di gara.

Le due norvegesi hanno saltato da stanga 19, in un PCR non semplice e con diverse interruzioni per far rientrare il vento nel corridoio giusto. Terza posizione a sorpresa per la tedesca Maria Gerboth, che salta da stanga 20 ma la compensazione le porta in dote più di dieci punti. Per la teutonica il suo parziale è di 111.5, appena tre decimi in più di Mari Leinan Lund. La terza norvegese delle prime quattro, la più in forma sul trampolino in questo momento, ottiene sì la miglior misura (105 metri), ma perde tantissimo sulle valutazioni dei giudici dovendosi accontentare della quarta piazza, anche se domani e dopo sarà lei la favorita per chiudere davanti a tutte il segmento di salto.

Completa la top-5 l’austriaca Annalena Slamik (110.9), mentre è in difficoltà la nipponica Haruka Kasai, che non va oltre la dodicesima piazza. Sono nelle retrovie le azzurre, che avranno bisogno di qualcosa in più nei due salti di gara per provare ad entrare nelle prime posizioni. Daniela Dejori è 15ma con un salto da 87,5 metri che è valso 85.3 punti, ancora più indietro invece Veronica Gianmoena, 18ma con un totale di 80.7. Domani si inizia a fare sul serio, con la classica Gundersen, appuntamento con il salto alle 13.05.

Foto: LaPresse