Combinata nordica, Riiber si impone nella mass start di Otepää con la gara perfetta. 4 azzurri a punti

Jarl Magnus Riiber continua ad aggiornare il libro dei record della combinata nordica internazionale, imponendosi anche nella mass start di Otepää (in Estonia) con una prestazione straordinaria in occasione della prima gara del weekend valevole per la settima tappa stagionale della Coppa del Mondo maschile 2023-2024.

Il fenomeno norvegese, con la vittoria odierna, ha staccato di un’unità il finlandese Hannu Manninen diventando il primo di sempre a collezionare 8 affermazioni individuali consecutive nel circuito maggiore. Riiber si è spinto inoltre a quota 21 podi di seguito in gare di primo livello (2 ai Mondiali di Planica e 19 in Coppa del Mondo), portandosi a -1 dalla tripla cifra di top3 in carriera.

Il 26enne di Oslo ha demolito la concorrenza, vincendo il segmento di fondo (partenza in linea sulla distanza dei 10 km) e stampando successivamente il miglior punteggio nel segmento di salto, a completamento della seconda “gara perfetta” in carriera e nella storia della Coppa del Mondo di combinata nordica (ci riuscì anche Todd Lodwick ai Mondiali di Liberec nel 2009).

Riiber ha preceduto alla fine di 7.3 punti il padrone di casa estone Kristjan Ilves e di 9 punti l’austriaco Johannes Lamparter, mentre sono rimasti ai piedi del podio l’altro austriaco Thomas Rettenegger ed il norvegese Joergen Graabak. In un format che sfavorisce quasi tutti gli azzurri, l’Italia porta comunque quattro atleti in zona punti con Aaron Kostner 23°, Samuel Costa 27°, Raffaele Buzzi 33° e Iacopo Bortolas 34°.