Combinata nordica femminile, Westvold Hansen torna alla vittoria nella mass start di Otepää. Gianmoena migliore delle azzurre

Dopo ben sette gare di attesa, Gyda Westvold Hansen torna alla vittoria e si impone nella mass start di Otepää (in Estonia) in occasione della sesta tappa stagionale della Coppa del Mondo femminile 2023-2024 di combinata nordica. Prima di questo digiuno (iniziato lo scorso dicembre a Ramsau), la fuoriclasse norvegese aveva inanellato una clamorosa sequenza di 15 successi consecutivi in gare individuali di primo livello.

Quella di oggi è la 21ma affermazione in carriera nel circuito maggiore per la detentrice della Sfera di Cristallo, brava a difendersi alla grande nella prova con partenza in linea sulla distanza di 5 km (chiudendo in seconda piazza a 10″ dalla vetta) per poi fare la differenza sul trampolino piccolo estone con il miglior punteggio assoluto nel segmento di salto.

Seconda posizione comunque preziosa in un format nemico per l’attuale pettorale giallo Ida Marie Hagen, incapace questa volta di fare il vuoto sugli sci stretti ma autrice di un buon salto che le ha consentito di difendere per 3.4 punti la piazza d’onore dall’attacco della connazionale Mari Leinan Lund, terza a completamento di un podio tutto norvegese.

Prestazione solida in entrambe le componenti e quarta piazza finale per la tedesca Nathalie Armbruster davanti alla giapponese Haruka Kasai. Bilancio abbastanza negativo in chiave azzurra, pur considerando il format sfavorevole alle caratteristiche di entrambe le italiane in gara, con Veronica Gianmoena 13ma e Daniela Dejori solo 16ma.