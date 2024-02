Combinata nordica: nel salto non c’è storia, a Seefeld domina Jarl Magnus Riiber. Bene Samuel Costa

Jarl Magnus Riiber è in un momento di forma devastante e continua a dominare in lungo e in largo la Coppa del Mondo di combinata nordica. In una delle tappe più amate dal norvegese, quella di Seefeld, ecco subito il super salto in apertura che lo lancia al comando e gli fa mettere già un piede verso la vittoria.

Il leader della classifica è infatti nettamente avanti dopo la prova dall’HS109 nella località austriaca: 110,5 metri per 148 punti. Il più vicino dei rivali è il giapponese Ryota Yamamoto a 38”, non di certo un fondista di qualità in grado di recuperare sul norvegese.

Molto probabilmente ci saranno due gare in una: quella in solitaria di Riiber per la vittoria e quella da dietro per il podio. Infatti sono tanti i contendenti: il favorito per la piazza d’onore è Jorgen Grabaak, attualmente terzo a 42”. Poi gli austriaci: Franz-Josef Rehrl, Thomas Rettenegger e Johannes Lamparter a occupare quarta, quinta e sesta piazza.

In casa Italia molto bene Samuel Costa che prosegue sulla scia delle prestazioni di Schonach. L’azzurro è quindicesimo a 1’32” e in piena lotta per la top-10. Tra gli altri azzurri 29mo Aaron Kostner, 32mo Iacopo Bortolas, 45mo Raffaele Buzzi, 51mo Domenico Mariotti.

