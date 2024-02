Combinata nordica, i convocati dell’Italia per Lahti: al via quattro azzurri per la terzultima tappa stagionale

Dopo quasi tre settimane di stop, riparte questo weekend a Lahti la Coppa del Mondo maschile 2023-2024 di combinata nordica con il terzultimo appuntamento della stagione. La località finlandese, dopo il Provisional Competition Round di venerdì 1° marzo, ospiterà sabato una Team Sprint e domenica una Gundersen individuale con salto da trampolino grande e 10 km di fondo.

Per l’Italia saranno impegnati sulle nevi finniche quattro atleti, con l’obiettivo di alzare l’asticella rispetto alle ultime uscite in vista delle due tappe conclusive in Norvegia (Oslo e Trondheim). Il direttore tecnico azzurro Ivo Pertile ha convocato per l’occasione un quartetto composto da Samuel Costa, Aaron Kostner, Raffaele Buzzi e Iacopo Bortolas.