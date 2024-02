Sci alpino: vola in Norvegia a Kvitfjell la Coppa del Mondo femminile. Le convocate dell’Italia

Dopo il weekend completamente annullato per le avverse condizioni meteo in Val di Fassa, la Coppa del Mondo di sci alpino al femminile si sposta in Norvegia: fine settimana dedicato alle discipline veloci in quel di Kvitfjell.

Sabato 2 marzo una discesa libera, domenica 3 marzo un SuperG: ultime gare veloci prima delle finali di Salbaach, dunque appuntamento importante anche in chiave coppetta di specialità.

L’Italia punterà ovviamente su Federica Brignone che è ancora in piena corsa per provare a lottare per la sfera di cristallo di supergigante, staccata di 34 punti dalla leader Lara Gut.

Oltre alla valdostana spazio anche a Marta Bassino, Laura Pirovano, Roberta Melesi, Teresa Runggaldier, Nicol Delago, Nadia Delago e Sara Thaler.