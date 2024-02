Sport invernali, calendario gare settimana 26 febbraio-3 marzo: programma, orari, tv

La stagione 2023-2024 degli sport invernali è ormai arrivata alle battute conclusive, con il mese di marzo che sarà decisivo per l’assegnazione di quasi tutte le Sfere di Cristallo in palio. Nella settimana che va dal 26 febbraio al 3 marzo saranno di scena ben otto circuiti di Coppa del Mondo: sci alpino, sci di fondo, salto con gli sci, combinata nordica, biathlon, snowboardcross, skicross, slittino e sci alpinismo.

A Winterberg si svolgerà inoltre la seconda parte dei Campionati Mondiali di bob con le gare del doppio femminile e del 4 maschile. Grande attesa in chiave azzurra per Lisa Vittozzi, impegnata a Oslo per continuare a inseguire la Coppa del Mondo generale di biathlon, mentre il tandem composto da Andrea Vötter e Marion Oberhofer potrà chiudere i conti nella graduatoria assoluta del circuito maggiore per il doppio femminile di slittino.

Di seguito il calendario completo degli sport invernali da lunedì 26 febbraio a domenica 3 marzo 2024.

CALENDARIO SPORT INVERNALI 26 FEBBRAIO-3 MARZO 2024

SCI ALPINO

Lun. 26/02/24 – Coppa Europa – GS maschile Pass Thurns (Aut) – ore 10.00 e 13.00

Mar. 27/02/24 – Coppa Europa – GS maschile Pass Thurns (Aut) – ore 10.00 e 13.00

Mar. 27/02/24 – Gran Premio Italia gio/asp + Campionati Italiani Giovani – GS maschile Corno Alle Scale (Bo)

Mer. 28/02/24 – Gran Premio Italia gio/asp + Campionati Italiani Giovani – SL maschile Corno Alle Scale (Bo)

Gio. 29/02/24 – Coppa del mondo – 1a prova DH femminile Kvitfjell (Nor) – ore 11.00

Gio. 29/02/24 – Coppa Europa – SG maschile Stoos (Svi) – ore 10.30

Gio. 29/02/24 – Coppa Europa – SG femminile Sarentino (Ita) – ore 10.00

Ven. 01/03/24 – Coppa del mondo – 2a prova DH femminile Kvitfjell (Nor) – ore 11.00

Ven. 01/03/24 – Coppa del mondo – GS maschile Aspen (Usa) – ore 18.00 e 21.00, diretta tv Raisport ed Eurosport

Ven. 01/03/24 – Coppa Europa – SG maschile Stoos (Svi) – ore 10.30

Ven. 01/03/24 – Coppa Europa – SG femminile Sarentino (Ita) – ore 10.00

Sab. 02/03/24 – Coppa del mondo – DH femminile Kvitfjell (Nor) – ore 11.00, diretta tv Raisport ed Eurosport

Sab. 02/03/24 – Coppa del mondo – GS maschile Aspen (Usa) – ore 18.00 e 21.00, diretta tv Raisport ed Eurosport

Dom. 03/03/24 – Coppa del mondo – SG femminile Kvitfjell (Nor) – ore 11.00, diretta tv Raisport ed Eurosport

Dom. 03/03/24 – Coppa del mondo – SL maschile Aspen (Usa) – ore 17.00 e 20.00, diretta tv Raisport ed Eurosport

SCI DI FONDO

Ven. 01/03/24 – Coppa del mondo – Team sprint TC maschile e femminile Lahti (Fin) – Qualificazioni ore 13.45, finali ore 15.45, diretta tv Raisport ed Eurosport

Sab. 02/03/24 – Coppa del mondo – 20 km TC femminile Lahti (Fin) – ore 09.00, diretta tv Raisport ed Eurosport

Sab. 02/03/24 – Coppa del mondo – 20 km TC maschile Lahti (Fin) – ore 12.00, diretta tv Raisport ed Eurosport

Dom. 03/03/24 – Coppa del mondo – Sprint TL maschile e femminile Lahti (Fin) – Qualificazioni ore 09.15, finali ore 11.45, diretta tv Raisport ed Eurosport

Dom. 03/03/24 – Marathon Cup – 90 km TC maschile e femminile Mora (Sve)

SALTO CON GLI SCI

Gio. 29/02/24 – Coppa del mondo – Qualificazioni HS130 femminile Lahti (Fin) – ore 18.00

Ven. 01/03/24 – Coppa del mondo – HS130 femminile Lahti (Fin) – ore 09.00, diretta tv Eurosport

Ven. 01/03/24 – Coppa del mondo – HS130 femminile Lahti (Fin) – Qualificazioni ore 15.45, finale ore 17.00, diretta tv Eurosport

Sab. 02/03/24 – Coppa del mondo – Team HS130 maschile Lahti (Fin) – ore 16.15, diretta tv Raisport ed Eurosport

Sab. 02/03/24 – Continental Cup – HS138 maschile Planica (Slo) – ore 17.15

Dom. 03/03/24 – Coppa del mondo – HS130 maschile Lahti (Fin) – ore 16.00, diretta tv Raisport ed Eurosport

Dom. 03/03/24 – Continental Cup – HS138 maschile Planica (Slo) – ore 10.45

COMBINATA NORDICA

Ven. 01/03/24 – Coppa del mondo – Provisional Competition Round maschile Lahti (Fin) – ore 12.00

Sab. 02/03/24 – Coppa del mondo – Team sprint HS130/2,7,5 km maschile Lahti (Fin) – ore 10.30 e 14.20, diretta tv Eurosport

Dom. 03/03/24 – Coppa del mondo – Gundersen HS130/10 km maschile Lahti (Fin) – ore 10.00 e 14.00, diretta tv Eurosport

BIATHLON

Mar. 27/02/24 – Mondiali giovani – Sprint femminile Otepae (Est) – ore 09.30, diretta streaming www.biathlonworld.com

Mar. 27/02/24 – Mondiali giovani – Sprint maschile Otepae (Est) – ore 13.00, diretta streaming www.biathlonworld.com

Mer. 28/02/24 – Mondiali junior – Sprint maschile Otepae (Est) – ore 09.30, diretta streaming www.biathlonworld.com

Mer. 28/02/24 – Mondiali junior – Sprint femminile Otepae (Est) – ore 09.30, diretta streaming www.biathlonworld.com

Gio. 29/02/24 – Coppa del mondo – Individuale femminile Oslo (Nor) – ore 14.15, diretta tv Eurosport

Gio. 29/02/24 – Ibu Cup – Sprint maschile Obertilliach (Aut) – ore 14.15, diretta tv Eurosport, diretta streaming www.biathlonworld.com

Gio. 29/02/24 – Ibu Cup – Sprint femminile Obertilliach (Aut) – ore 14.15, diretta tv Eurosport, diretta streaming www.biathlonworld.com

Gio. 29/02/24 – Mondiali junior – Mass start 60 femminile Otepae (Est) – ore 10.00, diretta streaming www.biathlonworld.com

Gio. 29/02/24 – Mondiali junior – Mass start 60 maschile Otepae (Est) – ore 09.00, diretta streaming www.biathlonworld.com

Ven. 01/03/24 – Coppa del mondo – Individuale maschile Oslo (Nor) – ore 14.15, diretta tv Eurosport

Ven. 01/03/24 – Mondiali giovani – Staffetta maschile Otepae (Est) – ore 09.30, diretta streaming www.biathlonworld.com

Ven. 01/03/24 – Mondiali giovani – Staffetta femminile Otepae (Est) – ore 12.30, diretta streaming www.biathlonworld.com

Sab. 02/03/24 – Coppa del mondo – Mass start femminile Oslo (Nor) – ore 13.20, diretta tv Eurosport

Sab. 02/03/24 – Coppa del mondo – Mass start maschile Oslo (Nor) – ore 15.20, diretta tv Eurosport

Sab. 02/02/24 – Ibu Cup – Pursuit maschile Obertilliach (Aut) – ore 10.30, diretta tv Eurosport

Sab. 02/02/24 – Ibu Cup – Pursuit femminile Obertilliach (Aut) – ore 13.15, diretta tv Eurosport

Sab. 02/03/24 – Mondiali junior – Staffetta maschile Otepae (Est) – ore 08.45, diretta streaming www.biathlonworld.com

Sab. 02/03/24 – Mondiali junior – Staffetta femminile Otepae (Est) – ore 11.40, diretta streaming www.biathlonworld.com

Sab. 02/03/24 – Campionati Italiani U13/U15 aria compressa – Individuale maschile e femminile Forni Avoltri (Ud)

Dom. 03/03/24 – Coppa del mondo – Staffetta singola mista Oslo (Nor) – ore 12.45, diretta tv Eurosport

Dom. 03/03/24 – Coppa del mondo – Staffetta mista Oslo (Nor) – ore 14.45, diretta tv Eurosport

Dom. 03/03/24 – Ibu Cup – Staffetta mista maschile Obertilliach (Aut) – ore 10.30, diretta tv Eurosport

Dom. 03/03/24 – Ibu Cup – Staffetta singola mista Obertilliach (Aut) – ore 13.30, diretta tv Eurosport

Dom. 03/03/24 – Campionati Italiani U13/U15 aria compressa – Staffetta maschile e femminile Forni Avoltri (Ud)

SNOWBOARD

Ven. 01/03/24 – Coppa del mondo – Qualificazioni SBX maschile e femminile Sierra Nevada (Spa) – ore 11.05 e 14.05

Sab. 02/03/24 – Coppa del mondo – SBX maschile e femminile Sierra Nevada (Spa) – ore 13.00, diretta tv Eurosport

Sab. 02/02/24 – Coppa Europa – GS maschile e femminile Sucha (Pol) – ore 09.30

Dom. 03/03/24 – Coppa del mondo – SBX maschile e femminile Sierra Nevada (Spa) – ore 11.30, diretta tv Eurosport

Dom. 03/02/24 – Coppa Europa – GS maschile e femminile Sucha (Pol) – ore 09.30

FREESTYLE

Ven. 01/03/24 – Coppa Europa – SX maschile e femminile Passo San Pellegrino (Ita)

Sab. 02/03/24 – Coppa Europa – SX maschile e femminile Passo San Pellegrino (Ita)

BOB PISTA ARTIFICIALE

Ven. 01/03/24 – Mondiali – 1a e 2a manche bob a due femminile Winterberg (Ger) – ore 15.00, diretta streaming https://www.youtube.com/@IBSFsliding

Ven. 01/03/24 – Mondiali – 1a e 2a manche bob a quattro maschile Winterberg (Ger) – ore 15.00, diretta streaming https://www.youtube.com/@IBSFsliding

Sab. 02/03/24 – Mondiali – 3a e 4a manche bob a due femminile Winterberg (Ger) – ore 14.30, diretta streaming https://www.youtube.com/@IBSFsliding

Dom. 03/03/24 – Mondiali – 3a e 4a manche bob a quattro maschile Winterberg (Ger) – ore 14.00, diretta streaming https://www.youtube.com/@IBSFsliding

SLITTINO PISTA ARTIFICIALE

Ven. 01/03/24 – Coppa del mondo – Nations Cup Sigulda (Let) – ore 09.00

Sab. 02/03/24 – Coppa del mondo – 1a manche singolo femminile e 1a manche singolo maschile Sigulda (Let) – ore 13.45 e 15.10

Sab. 02/03/24 – Coppa del mondo – Doppio maschile Sigulda (Let) – ore 10.00 e 11.45

Sab. 02/03/24 – Coppa del mondo – Doppio femminile Sigulda (Let) – ore 10.48 e 12.37

Dom. 03/03/24 – Coppa del mondo – 2a manche singolo femminile e 2a manche singolo maschile Sigulda (Let) – ore 10.00 e 11.30

Dom. 03/03/24 – Coppa del mondo – Staffetta a squadre Sigulda (Let) – ore 13.30

SCI ALPINISMO

Ven. 01/03/24 – Coppa del mondo – Vertical race maschile e femminile Schladming (Aut) – Qualificazioni ore 13.30, finali ore 16.15

Sab. 02/03/24 – Coppa del mondo – Sprint maschile e femminile Schladming (Aut) – Qualificazioni ore 16.15, finali ore 17.00

Sab. 02/03/24 – Coppa Italia senior – Sprint maschile e femminile Tizzano Val Parma (Ita)