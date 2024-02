Combinata nordica, Coppa del Mondo femminile Otepää 2024. Tris di gare sull’impianto baltico

Il sesto round della Coppa del Mondo femminile 2023-24 di combinata nordica verrà affrontato a Otepää (Estonia) dal 9 all’11 febbraio. Il calendario comprende ben tre gare, tutte individuali. Venerdì si assisterà a una mass start; sabato e domenica avremo il format canonico.

C’è da dire che, nella versione iniziale del programma, era stata pianificata una team sprint, la quale sarebbe stata la prima di sempre in ambito femminile. Successivamente, si è optato per cambiare le carte in tavola, abolendola in favore di una seconda gundersen.

Il perché? Forse il timore di non avere un numero di nazioni adeguato al via? Oppure quello di non essere in grado di fornire uno spettacolo all’altezza dei palinsesti televisivi? Mistero. Di certo quella che era l’intenzione inaugurale, non è poi stata portata avanti.

Location: Otepää (Estonia)

Connotati trampolino: HS97 (Normal Hill)

Contesto conosciuto? Si, affrontato già 2 volte

Si è già gareggiato nel: 2021-22 e 2022-23

Gare ospitate: 3

PODI PREGRESSI

MASS START 5 KM/NH, 11 dicembre 2021

1. Gyda WESTWOLD HANSEN (NOR)

2. Ida Marie HAGEN (NOR)

3. Yuna KASAI (JPN)

GUNDERSEN NH/5 KM, 12 dicembre 2021

1. Gyda WESTWOLD HANSEN (NOR)

2. Ida Marie HAGEN (NOR)

3. Marte LEINAN LUND (NOR)

GUNDERSEN NH/5 KM, 8 gennaio 2023

1. Gyda WESTWOLD HANSEN (NOR)

2. Nathalie ARMBRUSTER (GER)

3. Lisa HIRNER (AUT)

PRECEDENTI ITALIANE IN ATTIVITA’

GIANMOENA Veronica

Presenze: 3

Piazzamenti nella top-ten: 2

Miglior risultato: 8° posto nella mass start del 2021

DEJORI Daniela

Presenze: 3

Piazzamenti nella top-ten: nessuno

Miglior risultato: 13° posto nella gundersen del 2021

PINZANI Greta

Presenze: 1

Piazzamenti nella top-ten: nessuno

Miglior risultato: 21° posto nella Gara del 2023