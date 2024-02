Arnaldi-Fritz oggi in tv, ATP Acapulco 2024: dove vederla, orario, ordine di gioco, streaming

Domani, non prima delle 04.00 italiane, Matteo Arnaldi affronterà il n.10 del mondo, Taylor Fritz, nel match d’esordio dell’ATP500 di Acapulco (Messico). Una partita difficile per il ligure, che non viene da un periodo così entusiasmante. Di contro, Fritz ha espresso un buon tennis in queste prime settimane, che gli ha permesso di vincere nel torneo di Delray Beach.

Servirà una super prestazione al nostro portacolori, al cospetto di un avversario di alto livello che ha nel cemento outdoor la superficie su cui sa esprimersi al meglio. Nelle settimane passate, Arnaldi ha palesato dei problemi in termini di continuità con alcuni fondamentali, come il servizio e il dritto. Un andamento a corrente alternata che non gli ha permesso di vincere match alla sua portata.

Non sarà favorito contro il californiano Arnaldi e magari questo aspetto potrebbe aiutarlo, potendo giocare a braccio sciolto, motivato dal confronto con un tennista di alto livello. Fondamentale in questa partita sarà la gestione dei turni in battuta e il riuscire a leggere le traiettorie al servizio di Fritz. Non ci sono precedenti tra i due e questo conferisce alla partita ancora più interesse.

Il match tra Matteo Arnaldi e Taylor Fritz, valido per il primo turno dell’ATP500 di Acapulco (Messico), sarà trasmesso in diretta televisiva da Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (205); in streaming su SkyGo, NOW e su Tennis Tv.

