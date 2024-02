Ciclocross, Mondiali 2024: Célia Gery brucia Cat Ferguson tra le juniores, Elisa Ferri in top 20

Prima gara individuale di questo Mondiale di ciclocross 2024 in quel di Tàbor (Repubblica Ceca). Il titolo juniores al femminile è stato assegnato e ad aggiudicarselo è stata la francese Célia Gery, vincitrice anche della Coppa del Mondo.

I valori mostrati nella stagione di Coppa del Mondo si sono confermati: doveva essere duello fra Gery e la britannica Cat Ferguson e così è stato. La gara delle due è stata pressoché in fotocopia nelle difficili condizioni di pioggia del circuito ceco.

A prevalere è stata proprio Gery grazie a un gran finale, nel quale è scesa poco dalla bici anche nei tratti di salita più duri ed è riuscita ad avere uno spunto più veloce in volata, quando si è ritornati sull’asfalto per gli ultimi metri di gara. Terza posizione per la slovacca Viktoria Chladonova che è rimasta insieme alle prime due per gran parte della gara, salvo sfilarsi nel finale.

La migliore piazzata delle italiane è stata Elisa Ferri che ha chiuso in 18esima posizione a 3’19” dalla vincitrice odierna. 38esima invece Ilaria Tambosco che ha concluso con un distacco di 4’58” da Gery.